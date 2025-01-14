Топ-7 роботов, которые удивили всех на выставке CES 2025 (фото, видео)

Вот самые интересные роботы, которые поразили воображение аудитории на CES 2025.

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Недавно прошла выставка CES 2025, на ней компании Jizai, Roborock, Enchanted Tools, Elephant Robotics, представили роботов. Журналисты издания Interesting Engineering выбрали лучших.

Говорящий и шагающий робот-стол

Jizai-MiMo Фото: Jizai

Компания Jizai из Токио представила своего универсального робота с искусственным интеллектом "Mi-Mo" на выставке CES 2025. Этот необычный робот, похожий на нечто среднее между пауком и прикроватным столиком, призван расширить доступ общества к искусственному интеллекту.

Сенсорные особенности Mi-Mo, в том числе "глаза", "уши", "рот" и ноги, позволяют ему взаимодействовать и общаться с пользователями естественным образом. На данный момент его основная функция — быть собеседником, созданным для общения с людьми всех возрастов, включая детей. Среди основных продемонстрированных характеристик были его мобильность и лингвистические возможности, которые были созданы на основе ИИ.

Пылесос с роботизированной рукой

Робот saros z70

На выставке CES 2025 китайская компания Roborock представила Saros Z70 — первый в мире серийный пылесос с интеллектуальной складной роботизированной рукой.

С целью объединить возможности очистки и многозадачности, небольшой корпус Z70 размером 7,98 см вмещает пятиосевой складной роботизированный манипулятор OmniGrip. Благодаря использованию точных датчиков, камеры и светодиодной подсветки манипулятор выдвигается и поворачивается, чтобы перемещать предметы весом до 300 граммов, включая полотенца, носки и салфетки, когда он обнаруживает препятствие.

Z70 работает на базе автономной системы StarSight Autonomous System 2.0 от Roborock для навигации и картирования. Система имеет лазерный датчик расстояния (LDS) с двухсветные 3D-датчики времени (ToF), RGB-камеры на базе ИИ, которые могут обнаруживать до 108 препятствий. Улучшенный ИИ обеспечивает точное картирование и обход препятствий.

Мощность всасывания пылесоса Z70 составляет 22 000 Па, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Он способен справиться со сложными задачами по уборке благодаря двойной системе предотвращения спутывания волос, основной щетке FreeFlow и подъемной боковой щетке FlexiArm Riser.

Игра в шахматы с роботом

SenseRobot Chess, созданный как для профессионалов, так и для любителей, обеспечивает точную игру, подстраивается под уровень мастерства и является "тренером" для подготовки к соревнованиям.

Бот использует передовую технологию ИИ, чтобы играть в шахматы. С точностью до миллиметра его роботизированная рука может легко выполнять такие задачи, как подбор шахматных фигур, их перестановка, удаление с доски, а также запись и просмотр игр.

Он также имеет расширенное визуальное распознавание и 25 уровней обучения, предлагая персонализированные уроки и глобальную онлайн-игру. Робот умеет играть и в шашки.

Робот-помощник

Enchanted Tools Mirokai Фото: Enchanted Tools Mirokai

Компания Enchanted Tools вернулась на выставку CES 2025, чтобы представить своего робота Mirokai. Название Mirokai происходит от японских слов "Miro" и "Okai", которые означают "видеть красоту в другом".

"Мирокай" представлен не просто как робот, а как "персонаж", который может быть другом. Он использует несколько систем ИИ для взаимодействия с пользователями, автономной навигации и выполнения логистических задач.

Mirokai весит 35 кг, имеет 4-часовое время работы от батареи и может ходить со скоростью 2,9 км/ч. Кроме того, есть светодиоды и кольцо вокруг основания робота для предотвращения падений. Компания Enchanted Tools уже сотрудничает с больницами, и планирует выйти на массовое производство к концу года.

Бионический питомец

MarsCat Фото: Elephant Robotics

Первый в мире бионический домашний кот MarsCat от Elephant Robotics призван стать роботом-компаньоном для дома, учебных классов и научных исследований.

В отличие от традиционных домашних животных, он полностью автономен и не требует никаких инструкций для выполнения своих реалистичных действий. Он тянется, спит, бегает, ходит и даже имитирует закапывание мусора.

MarsCat предлагает интерактивный опыт с его сенсорным дизайном, реагируя на поглаживание по голове, спине или подбородку. Он распознает предметы, игрушки и свою кровать, участвуя в игровых действиях с такими предметами, как палочки, мячи или игрушечные рыбки.

Его личность формируется шестью чертами — энтузиазм, отчужденность, энергичность, лень, общительность и застенчивость, — которые адаптируются к поведению пользователя. Такие факторы, как тон, частота взаимодействия и игровая отзывчивость, делают каждого MarsCat уникальным.

Продвинутый гуманоид

Casbot 01

Пекинская компания Lingbao CASBOT официально представила CASBOT 01 — полноразмерного гуманоидного робота. По словам его создателей, CASBOT 01 весит 60 кг, его рост составляет 1,79 м, его вычислительная мощность достигает 550 триллионов операций в секунду (TOPS).

Благодаря тщательно спроектированным бионическим рукам и высокодинамичным возможностям управления силой, CASBOT 01 может работать непрерывно в течение почти четырех часов. Робот оснащен головой с усовершенствованными датчиками, обеспечивающими как визуальное, так и слуховое взаимодействие. Устройство может выполнять такие задачи, как стояние, ходьба, бег и прыжки. Он также может выполнять практические действия, такие как сортировка одежды или сборка предметов.

Пушистый робот

Робот Mirumi

Mirumi — это робот, созданный компанией Yukai Engineering в Японии, который имитирует радость взаимодействия с младенцем, представленный на выставке CES 2025.

Он оснащен датчиками и взаимодействует с людьми или объектами в непосредственной близости с помощью своих больших глаз и движений головы. Его реакции ограничены; робот имитирует робость, скромно отступая, когда к нему резко приближаются или берут в руки.

Его инерциальный измерительный блок (IMU) обнаруживает движения, такие как постукивания по роботу или движение прикрепленной сумки, в то время как его внутренний датчик расстояния исследует окружающую среду.

Поведение Mirumi призвано имитировать человеческие эмоции. Он проявляет любознательность, наклоняя голову к объектам, которые он обнаруживает, любопытство, оглядываясь по сторонам, когда сумка движется, и застенчивость, закрывая лицо, когда пугается.

Также мы рассказывали, как в Китае полицейские вышли патрулировать улицы с роботом. Эти роботы могут действовать как на суше, так и в воде. Они могут распылять слезоточивый газ и идентифицировать преступников, находящихся в розыске.