Топ-7 роботів, які здивували всіх на виставці CES 2025 (фото, відео)

Ось найцікавіші роботи, які вразили уяву аудиторії на CES 2025.

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Нещодавно пройшла виставка CES 2025, на ній компанії Jizai, Roborock, Enchanted Tools, Elephant Robotics, представили роботів. Журналісти видання Interesting Engineering обрали найкращих.

Робот-стіл, що говорить і крокує

Jizai-MiMo Фото: Jizai

Компанія Jizai з Токіо представила свого універсального робота зі штучним інтелектом "Mi-Mo" на виставці CES 2025. Цей незвичайний робот, схожий на щось середнє між павуком і приліжковим столиком, покликаний розширити доступ суспільства до штучного інтелекту.

Сенсорні особливості Mi-Mo, зокрема "очі", "вуха", "рот" і ноги, дають йому змогу взаємодіяти і спілкуватися з користувачами природним чином. Наразі його основна функція — бути співрозмовником, створеним для спілкування з людьми різного віку, включно з дітьми. Серед основних продемонстрованих характеристик були його мобільність і лінгвістичні можливості, які були створені на основі ШІ.

Пилосос із роботизованою рукою

Робот saros z70

На виставці CES 2025 китайська компанія Roborock представила Saros Z70 — перший у світі серійний пилосос з інтелектуальною складною роботизованою рукою.

З метою об'єднати можливості очищення та багатозадачності, невеликий корпус Z70 розміром 7,98 см вміщує п'ятиосьовий складаний роботизований маніпулятор OmniGrip. Завдяки використанню точних датчиків, камери та світлодіодного підсвічування маніпулятор висувається і повертається, щоб переміщати предмети вагою до 300 грамів, включно з рушниками, шкарпетками та серветками, коли він виявляє перешкоду.

Z70 працює на базі автономної системи StarSight Autonomous System 2.0 від Roborock для навігації та картування. Система має лазерний датчик відстані (LDS) з двосвітними 3D-датчиками часу (ToF), RGB-камери на базі ШІ, які можуть виявляти до 108 перешкод. Покращений ШІ забезпечує точне картування та обхід перешкод.

Потужність всмоктування пилососа Z70 становить 22 000 Па, що є одним із найвищих показників у галузі. Він здатний впоратися зі складними завданнями з прибирання завдяки подвійній системі запобігання сплутування волосся, основній щітці FreeFlow і підйомній бічній щітці FlexiArm Riser.

Гра в шахи з роботом

SenseRobot Chess, створений як для професіоналів, так і для любителів, забезпечує точну гру, підлаштовується під рівень майстерності та є "тренером" для підготовки до змагань.

Бот використовує передову технологію ШІ, щоб грати в шахи. З точністю до міліметра його роботизована рука може легко виконувати такі завдання, як підбір шахових фігур, їхня перестановка, видалення з дошки, а також запис і перегляд ігор.

Він також має розширене візуальне розпізнавання і 25 рівнів навчання, пропонуючи персоналізовані уроки і глобальну онлайн-гру. Робот вміє грати і в шашки.

Робот-помічник

Зачаровані інструменти Mirokai Фото: Enchanted Tools Mirokai

Компанія Enchanted Tools повернулася на виставку CES 2025, щоб представити свого робота Mirokai. Назва Mirokai походить від японських слів "Miro" і "Okai", які означають "бачити красу в іншому".

"Мірокай" представлений не просто як робот, а як "персонаж", який може бути другом. Він використовує кілька систем ШІ для взаємодії з користувачами, автономної навігації та виконання логістичних завдань.

Mirokai важить 35 кг, має 4-годинний час роботи від батареї і може ходити зі швидкістю 2,9 км/год. Крім того, є світлодіоди та кільце навколо основи робота для запобігання падінь. Компанія Enchanted Tools вже співпрацює з лікарнями, і планує вийти на масове виробництво до кінця року.

Біонічний вихованець

MarsCat Фото: Elephant Robotics

Перший у світі біонічний домашній кіт MarsCat від Elephant Robotics покликаний стати роботом-компаньйоном для дому, навчальних класів і наукових досліджень.

На відміну від традиційних домашніх тварин, він повністю автономний і не потребує жодних інструкцій для виконання своїх реалістичних дій. Він тягнеться, спить, бігає, ходить і навіть імітує закопування сміття.

MarsCat пропонує інтерактивний досвід з його сенсорним дизайном, реагуючи на погладжування по голові, спині або підборіддю. Він розпізнає предмети, іграшки та своє ліжко, беручи участь в ігрових діях з такими предметами, як палички, м'ячі або іграшкові рибки.

Його особистість формується шістьма рисами — ентузіазм, відчуженість, енергійність, лінь, товариськість і сором'язливість, — які адаптуються до поведінки користувача. Такі фактори, як тон, частота взаємодії та ігрова чуйність, роблять кожного MarsCat унікальним.

Просунутий гуманоїд

Casbot 01

Пекінська компанія Lingbao CASBOT офіційно представила CASBOT 01 — повнорозмірного гуманоїдного робота. За словами його творців, CASBOT 01 важить 60 кг, його зріст становить 1,79 м, його обчислювальна потужність досягає 550 трильйонів операцій на секунду (TOPS).

Завдяки ретельно спроектованим біонічним рукам і високодинамічним можливостям управління силою, CASBOT 01 може працювати безперервно протягом майже чотирьох годин. Робот оснащений головою з удосконаленими датчиками, що забезпечують як візуальну, так і слухову взаємодію. Пристрій може виконувати такі завдання, як стояння, ходьба, біг і стрибки. Він також може виконувати практичні дії, як-от сортування одягу або збирання предметів.

Пухнастий робот

Робот Mirumi

Mirumi — це робот, створений компанією Yukai Engineering в Японії, який імітує радість взаємодії з немовлям, представлений на виставці CES 2025.

Він оснащений датчиками і взаємодіє з людьми або об'єктами в безпосередній близькості за допомогою своїх великих очей і рухів голови. Його реакції обмежені; робот імітує боязкість, скромно відступаючи, коли до нього різко наближаються або беруть у руки.

Його інерціальний вимірювальний блок (IMU) виявляє рухи, як-от постукування по роботу або рух прикріпленої сумки, тоді як його внутрішній датчик відстані досліджує навколишнє середовище.

Поведінка Mirumi покликана імітувати людські емоції. Він проявляє допитливість, нахиляючи голову до об'єктів, які він виявляє, цікавість, озираючись на всі боки, коли сумка рухається, і сором'язливість, закриваючи обличчя, коли лякається.

Також ми розповідали, як у Китаї поліцейські вийшли патрулювати вулиці з роботом. Ці роботи можуть діяти як на суші, так і у воді. Вони можуть розпилювати сльозогінний газ та ідентифікувати злочинців, які перебувають у розшуку.