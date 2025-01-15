Конструкция турбины дает возможность генерировать энергию при скорости ветра всего 2 м/с.

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Ветряная турбина Dragonfly Wind Turbine Ренцо Пиано с двумя лопастями, созданная в партнерстве с ENEL Green Power, была подвергнута испытаниям. О бесшумном устройстве рассказало издание ecoticias.com.

Ренцо Пиано удалось минимизировать шум благодаря таким материалам, как поликарбонат и углерод. Конструкция турбины дает возможность генерировать энергию при скорости ветра всего 2 м/с. Устройство имеет две лопасти и мачту, высотой 20 м и диаметром 35 см. При этом диаметр лопастей составляет 16 м.

Имитируя эффект стабилизации стрекозы в полете, турбина "улавливает" даже самые слабые ветры и вырабатывает энергию, что делает ее альтернативой для развертывания в городских условиях.

Почти каждая ветряная турбина имеет порядок изменения угла лопасти или работы в режиме высоких скоростей, но конструкция, вдохновленная стрекозой, не имеет такой проблемы. Она захватывает даже малейшее дуновение ветра для создания максимального количества энергии. После двух месяцев испытаний прототипу удалось выработать 1241,02 кВт*ч электроэнергии, направляемой непосредственно в сеть.

Такая производительность свидетельствует о хорошем потенциале для более широкого использования. Небольшой размер и низкие эксплуатационные требования делают турбину альтернативой для использования в домах и на малых предприятиях.

Массовое производство после испытаний будет нацелено на итальянский рынок. Внедрение такого оборудования в уже густонаселенные районы поможет решить проблемы с поставками возобновляемой энергии за счет использования энергии ветра и дальнейшего улучшения непостоянной проблемы, обычно связанной с эксплуатацией ветра, пишет СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что в Германии предложили "снести все ветряные турбины". В немецкой ассоциации BWO считают, что упадок ветряных электростанций выгоден президенту РФ Владимиру Путину, так как сохраняет зависимость ФРГ от импорта топлива.