В немецкой ассоциации BWO считают, что упадок ветряных электростанций выгоден президенту РФ Владимиру Путину, так как сохраняет зависимость ФРГ от импорта топлива.

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Глава немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Элис Вайдель на партийном съезде в Ризе сообщила о намерении демонтировать ветряные электростанции. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Элис Вайдель сказала, что "снесет все ветряные турбины". Это заявление перекликается с недавним высказыванием избранного президента США Дональда Трампа, который выступил против строительства новых ветроэлектростанций.

"Долой эти позорные ветряные мельницы", — заявила лидер АдГ.

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Как отмечают журналисты, позже Элис Вайдель попыталась опровергнуть свои слова, заявив в интервью немецкому агентству DPA, что она имела в виду локальный вопрос в земле Гессен. При этом АдГ в своей предвыборной кампании утверждает, что "отвергает дальнейшее расширение ветроэнергетики" и призывает сократить субсидии на возобновляемые источники энергии.

В свою очередь в немецкой ассоциации морской энергетики BWO заявили, что президент РФ Владимир Путин станет главным бенефициаром такой политики против ветроэнергетики, поскольку она сохраняет зависимость Германии от импорта ископаемого топлива.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении проводить политику отказа от строительства ветряных электростанций во время своего второго срока.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, назвав их "уродливыми".