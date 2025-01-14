У німецькій асоціації BWO вважають, що занепад вітряних електростанцій вигідний президенту РФ Володимиру Путіну, оскільки зберігає залежність ФРН від імпорту палива.

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Голова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Еліс Вайдель на партійному з'їзді в Різі повідомила про намір демонтувати вітряні електростанції. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Еліс Вайдель сказала, що "знесе всі вітряні турбіни". Ця заява перегукується з нещодавнім висловлюванням обраного президента США Дональда Трампа, який виступив проти будівництва нових вітроелектростанцій.

"Геть ці ганебні вітряки", — заявила лідерка АдН.

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Як зазначають журналісти, пізніше Еліс Вайдель спробувала спростувати свої слова, заявивши в інтерв'ю німецькому агентству DPA, що вона мала на увазі локальне питання в землі Гессен. При цьому АдН у своїй передвиборчій кампанії стверджує, що "відкидає подальше розширення вітроенергетики" і закликає скоротити субсидії на поновлювані джерела енергії.

Зі свого боку в німецькій асоціації морської енергетики BWO заявили, що президент РФ Володимир Путін стане головним бенефіціаром такої політики проти вітроенергетики, оскільки вона зберігає залежність Німеччини від імпорту викопного палива.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір проводити політику відмови від будівництва вітряних електростанцій під час свого другого терміну.

Раніше кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також висловив надію на демонтаж вітряних турбін, назвавши їх "потворними".