Конструкція турбіни дає можливість генерувати енергію за швидкості вітру всього 2 м/с.

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Вітряну турбіну Dragonfly Wind Turbine Ренцо Піано з двома лопатями, створену в партнерстві з ENEL Green Power, було піддано випробуванням. Про безшумний пристрій розповіло видання ecoticias.com.

Ренцо Піано вдалося мінімізувати шум завдяки таким матеріалам, як полікарбонат і вуглець. Конструкція турбіни дає можливість генерувати енергію за швидкості вітру всього 2 м/с. Пристрій має дві лопаті та щоглу, висотою 20 м і діаметром 35 см. При цьому діаметр лопатей становить 16 м.

Імітуючи ефект стабілізації бабки в польоті, турбіна "вловлює" навіть найслабші вітри і виробляє енергію, що робить її альтернативою для розгортання в міських умовах.

Майже кожна вітряна турбіна має порядок зміни кута лопаті або роботи в режимі високих швидкостей, але конструкція, натхненна бабкою, не має такої проблеми. Вона захоплює навіть найменший подих вітру для створення максимальної кількості енергії. Після двох місяців випробувань прототипу вдалося виробити 1241,02 кВт*год електроенергії, що спрямовується безпосередньо в мережу.

Така продуктивність свідчить про гарний потенціал для більш широкого використання. Невеликий розмір і низькі експлуатаційні вимоги роблять турбіну альтернативою для використання в будинках і на малих підприємствах.

Масове виробництво після випробувань буде націлене на італійський ринок. Впровадження такого обладнання в уже густонаселені райони допоможе розв'язати проблеми з постачанням відновлюваної енергії завдяки використанню енергії вітру та подальшого поліпшення непостійної проблеми, зазвичай пов'язаної з експлуатацією вітру, пише ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що в Німеччині запропонували "знести всі вітряні турбіни". У німецькій асоціації BWO вважають, що занепад вітряних електростанцій вигідний президенту РФ Володимиру Путіну, оскільки зберігає залежність ФРН від імпорту палива.