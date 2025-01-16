Нужно от $1 млрд: Украина начнет производить собственные чипы, — Минцифры

По словам участника рабочей группы при Минцифры Александра Груданова, чипы собственного производства могли бы закрывать потребности Украины в оборонной, аграрной и автомобильной сферах.

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Кабинет министров Украины 14 января утвердил Стратегию цифрового развития инноваций до 2030 года, одним из направлений которой является производство чипов. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что в планах производить чипы размером 180, 130 и 110 нанометров. Участник рабочей группы при Минцифры Александр Груданов сказал журналистам, что эти микросхемы могут закрывать потребности оборонной, аграрной и автомобильной сферах.

Согласно документу, оказавшегося в распоряжении журналистов, в Минцифры рассматривают два варианта: лицензировать готовую технологию под ключ или привлечь стратегического партнера на коммерческих началах.

В рамках первой стратегии Минцифры может привлечь компанию-лицензиара, которая контролировать строительство завода, настраивать оборудование и запуск пилотной линии. Украинские специалисты смогут проходить обучение за рубежом, а Украина будет платить лицензионный сбор и получать техподдержку.

Второй путь предусматривает привлечение партнера через государственный тендер. Это может быть австрийская компания AMS, французская CMP, немецкие IHP и X-FAB, французско-итальянская STMicro, материнская компания китайского производителя чипов SMIC — LFoundry или израильская TowerSemiconductors.

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По словам Александра Груданова, что затраты на строительство фабрики чипов в Украине по модели лицензирования составят до $1 млрд. В свою очередь основатель технологической компании "Квазар-Микро" Евгений Уткин оценивает затраты на строительство фабрики для производства чипов почти в $5 млрд.

Как отмечают в издании, чипы являются основой любой электроники. Крупнейшими игроками на рынке по изготовлению чипов сегодня являются тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung. Китай, США и Европа также инвестируют в это направление, стремясь снизить зависимость от импортных микросхем.

Так, США в 2022 году выделили $52 млрд на финансирование мощностей по производству микросхем внутри страны. Европейский союз планирует вложить в направление $108 млрд к 2030 году. Китай – более $100 млрд к 2030 году в дополнение к минимуму $250 млрд, которые были выделены на программу до 2025-го "Сделано в Китае".

Напомним, исследователи из Университета Вирджинии в США открыли путь к разработке более производительных компьютерных чипов, научившись управлять теплом.

Также сообщалось, что ученые из MIT нашли новый способ управления магнитными состояниями в материалах, что потенциально открывает путь к прогрессу в технологии чипов памяти.