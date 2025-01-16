Потрібно від $1 млрд: Україна почне виробляти власні чіпи, — Мінцифри

За словами учасника робочої групи при Мінцифри Олександра Груданова, чипи власного виробництва могли б закривати потреби України в оборонній, аграрній та автомобільній сферах.

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Кабінет міністрів України 14 січня затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, одним із напрямів якої є виробництво чипів. Про це пише Forbes.

Повідомляється, що в планах виробляти чіпи розміром 180, 130 і 110 нанометрів. Учасник робочої групи при Мінцифри Олександр Груданов сказав журналістам, що ці мікросхеми можуть закривати потреби оборонної, аграрної та автомобільної сфер.

Згідно з документом, що опинився в розпорядженні журналістів, у Мінцифри розглядають два варіанти: ліцензувати готову технологію під ключ або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах.

У рамках першої стратегії Мінцифри може залучити компанію-ліцензіара, яка контролюватиме будівництво заводу, налаштовуватиме обладнання та запуск пілотної лінії. Українські фахівці зможуть проходити навчання за кордоном, а Україна платитиме ліцензійний збір і отримуватиме техпідтримку.

Другий шлях передбачає залучення партнера через державний тендер. Це може бути австрійська компанія AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чіпів SMIC — LFoundry або ізраїльська TowerSemiconductors.

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За словами Олександра Груданова, що витрати на будівництво фабрики чіпів в Україні за моделлю ліцензування становитимуть до $1 млрд. Зі свого боку, засновник технологічної компанії "Квазар-Мікро" Євген Уткін оцінює витрати на будівництво фабрики для виробництва чіпів майже в $5 млрд.

Як зазначають у виданні, чипи є основою будь-якої електроніки. Найбільшими гравцями на ринку з виготовлення чипів сьогодні є тайванська TSMC і південнокорейський Samsung. Китай, США і Європа також інвестують у цей напрямок, прагнучи знизити залежність від імпортних мікросхем.

Так, США 2022 року виділили $52 млрд на фінансування потужностей із виробництва мікросхем усередині країни. Європейський союз планує вкласти в напрямок $108 млрд до 2030 року. Китай — понад $100 млрд до 2030 року на додаток до мінімуму $250 млрд, які були виділені на програму до 2025-го "Зроблено в Китаї".

Нагадаємо, дослідники з Університету Вірджинії в США відкрили шлях до розроблення продуктивніших комп'ютерних чипів, навчившись керувати теплом.

Також повідомлялося, що вчені з MIT знайшли новий спосіб управління магнітними станами в матеріалах, що потенційно відкриває шлях до прогресу в технології чипів пам'яті.