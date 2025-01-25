От смартфонов до "умных" колонок — рейтинг лучших продуктов компании Google (фото)

Подборку пополнили смартфоны, технология передачи потокового видео, "умные" очки, ноутбуки Pixelbook, смарт-колонки и умные часы.

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В рейтинг попали такие устройства, как смартфоны линейки Pixel, технология Google Chromecast, "умные" очки Google Glass, ноутбук Pixelbook, смарт-колонки Google Home, смарт-часы Pixel Watch. Подборку создал ресурс Android Police.

Смартфон Google Pixel

Google Pixel

Google приближается к 10-летию телефонов Pixel. В октябре 2016 года вышел первый Google Pixel. Несмотря на то, что продукт не был гладким, он изменил смартфоны к лучшему. Не то чтобы Google сделала что-то удивительное с оборудованием, которое изменило игру. Это было сделано программным обеспечением для системы камер. Однако в дизайне оборудования были некоторые странности.

Модели дали самое подходящее название, Really Blue, потому что она была синей. Помимо цвета, дизайн был чистым, с отличным выбором, чтобы предложить двойную текстуру на заднем стекле телефона, придав прекрасному синему цвету двухцветный вид. Моим вторым любимым двухцветным телефоном Google был "Panda" Pixel 2 XL.

За исключением выбора цвета, название указывало на то, что Google усиленно работает над камерой, и оригинальный Pixel это продемонстрировал. Он не делал самых потрясающих фотографий, но был невероятно быстрым.

Технология Google Chromecast

Google Chromecast

Этот крошечный донгл был выпущен в июле 2013 года и потерял поддержку в мае 2023 года. Он просуществовал почти десять лет. Это крупное достижение в мире потребительских технологий. Были выпущены новые модели и обновления, но то, что он просуществовал столько же, сколько и оригинальный Chromecast, показывает, что простота работает.

В то время как отправка контента на телевизор в основном сводится к таким вещам, как рабочие презентации и фотографии, специальное устройство для этой цели требуется меньше. Теперь эта функция реализована в потоковых устройствах, таких как новый Google TV Streamer и Google TV с Chromecast. С развитием цифрового контента и тем же самым аппаратным обеспечением, передача контента на самый большой экран в комнате стала проще, чем когда-либо, и во многих отношениях Chromecast заслуживает большого признания.

Смарт-очки Google Glass

Google Glass

Умные очки — горячая тема в мире технологий, поскольку компании работают над поиском новых способов расширения в новые области жизни. Они многообещающие, и многие из лучших умных очков сегодня быстро совершенствуются. Многие могут не знать, что у Google был продукт более десяти лет назад, который делал то, что многие пытаются делать сейчас, но лучше во многих отношениях.

Этим устройством были Google Glass, и оно легко попадает в категорию "намного опередивших свое время". Даже сегодня дизайн гарнитуры посчитали бы занудным. Если отвлечься, то аппаратное обеспечение было легким и предлагало вещи, которые делали устройство полезным.

Оно не предоставляло 120-дюймовый дисплей для просмотра фильмов или повышения производительности. Но оно действовало как дисплей с заголовками для указаний, перевода, уведомлений и многого другого. Цена в 1500 долларов, проблемы с конфиденциальностью и общественность, которая не была готова к такому типу устройств, обрекли его на провал.

Ноутбук Google Pixelbook

Google Pixelbook

Этот тонкий, премиум-форм-фактор ноутбука был невероятно удобен для использования и удержания. Хороша клавиатура, дисплей и то, как быстро все работает. Google дала ему премиум-сборку и, на тот момент, снабдила его великолепным внутренним оборудованием с тремя вариантами спецификаций, предлагая Intel Core i5 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ памяти или Core i7 и 16 ГБ ОЗУ с 512 ГБ памяти. Более двух лет автоматических обновлений и поддержки — это еще одна причина, по которой этот премиум-хромбук находится в этом списке.

Смарт-колонки Google Home

Google Home

Google Home был первым умным динамиком от Google. Он был выпущен в 2016 году, и его дизайн резко контрастировал с монолитным стилем цилиндрического Amazon Echo. Короткий, наклонный сверху Google Home позволял пользователям настраивать устройство Google Assistant с помощью сменных решеток динамиков разных цветов и материалов. Помимо этого уникального подхода, я также считаю, что качество звука этого умного динамика было лучше, чем у того, что Google выпустила с тех пор. Помимо Google Home Max, у Google Home был отличный баланс между высокими, низкими и средними тонами, учитывая небольшой размер.

Умные часы Google Pixel Watch

Google Pixel Watch

Когда Google выпустила оригинальные Pixel Watch в 2022 году, часы отличались от всех остальных устройств на рынке, Google представляет себе совместную работу программного и аппаратного обеспечения.

Хотя первая итерация носимых устройств не стала хитом, с устаревшими внутренними компонентами, ужасным временем автономной работы и возможностью выбора одного размера, компания извлекла уроки и продолжила работу. Теперь, с Pixel Watch 3, есть два размера: батарея, которая работает дольше (не менее 45 мм) и гораздо более плавный опыт.

Ранее мы писали, что очки Google Glass помогут социализироваться детям с аутизмом. С помощью Google Glass дети учатся понимать эмоции окружающих людей.