Від смартфонів до "розумних" колонок — рейтинг найкращих продуктів компанії Google (фото)

Добірку поповнили смартфони, технологія передачі потокового відео, "розумні" окуляри, ноутбуки Pixelbook, смарт-колонки і розумні годинники.

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До рейтингу потрапили такі пристрої, як смартфони лінійки Pixel, технологія Google Chromecast, "розумні" окуляри Google Glass, ноутбук Pixelbook, смарт-колонки Google Home, смарт-годинник Pixel Watch. Добірку створив ресурс Android Police.

Смартфон Google Pixel

Google Pixel

Google наближається до 10-річчя телефонів Pixel. У жовтні 2016 року вийшов перший Google Pixel. Попри те, що продукт не був гладким, він змінив смартфони на краще. Не те щоб Google зробила щось дивовижне з обладнанням, яке змінило гру. Це було зроблено програмним забезпеченням для системи камер. Однак у дизайні обладнання були деякі дивацтва.

Моделі дали найвідповіднішу назву, Really Blue, тому що вона була синьою. Крім кольору, дизайн був чистим, з чудовим вибором, щоб запропонувати подвійну текстуру на задньому склі телефону, надавши прекрасному синьому кольору двоколірний вигляд. Моїм другим улюбленим двоколірним телефоном Google був "Panda" Pixel 2 XL.

За винятком вибору кольору, назва вказувала на те, що Google посилено працює над камерою, і оригінальний Pixel це продемонстрував. Він не робив найприголомшливіших фотографій, але був неймовірно швидким.

Технологія Google Chromecast

Google Chromecast

Цей крихітний донгл був випущений у липні 2013 року і втратив підтримку в травні 2023 року. Він проіснував майже десять років. Це велике досягнення у світі споживчих технологій. Були випущені нові моделі та оновлення, але те, що він проіснував стільки ж, скільки й оригінальний Chromecast, показує, що простота працює.

У той час як надсилання контенту на телевізор в основному зводиться до таких речей, як робочі презентації та фотографії, спеціальний пристрій для цієї мети потрібен менше. Тепер ця функція реалізована в потокових пристроях, таких як новий Google TV Streamer і Google TV з Chromecast. З розвитком цифрового контенту і тим же самим апаратним забезпеченням, передача контенту на найбільший екран у кімнаті стала простішою, ніж будь-коли, і в багатьох відношеннях Chromecast заслуговує на велике визнання.

Смарт-окуляри Google Glass

Google Glass

Розумні окуляри — гаряча тема у світі технологій, оскільки компанії працюють над пошуком нових способів розширення в нові сфери життя. Вони багатообіцяючі, і багато хто з найкращих розумних окулярів сьогодні швидко вдосконалюються. Багато хто може не знати, що у Google був продукт понад десять років тому, який робив те, що багато хто намагається робити зараз, але кращий у багатьох відношеннях.

Цим пристроєм були Google Glass, і він легко потрапляє в категорію тих, що "набагато випередили свій час". Навіть сьогодні дизайн гарнітури вважали б занудним. Якщо відволіктися, то апаратне забезпечення було легким і пропонувало речі, які робили пристрій корисним.

Воно не надавало 120-дюймовий дисплей для перегляду фільмів або підвищення продуктивності. Але він діяв як дисплей із заголовками для вказівок, перекладу, повідомлень і багато чого іншого. Ціна в 1500 доларів, проблеми з конфіденційністю та громадськість, яка не була готова до такого типу пристроїв, прирекли його на провал.

Ноутбук Google Pixelbook

Google Pixelbook

Цей тонкий, преміум-форм-фактор ноутбука був неймовірно зручний для використання й утримання. Хороша клавіатура, дисплей і те, як швидко все працює. Google дала йому преміум-складання і, на той момент, забезпечила його чудовим внутрішнім обладнанням з трьома варіантами специфікацій, пропонуючи Intel Core i5 в парі з 8 ГБ ОЗП і 128 або 256 ГБ пам'яті або Core i7 і 16 ГБ ОЗП з 512 ГБ пам'яті. Понад два роки автоматичних оновлень і підтримки — це ще одна причина, через яку цей преміум-хромбук перебуває в цьому списку.

Смарт-колонки Google Home

Google Home

Google Home був першим розумним динаміком від Google. Він був випущений у 2016 році, і його дизайн різко контрастував з монолітним стилем циліндричного Amazon Echo. Короткий, похилий зверху Google Home давав змогу користувачам налаштовувати пристрій Google Assistant за допомогою змінних решіток динаміків різних кольорів і матеріалів. Крім цього унікального підходу, я також вважаю, що якість звуку цього розумного динаміка була кращою, ніж у того, що Google випустила відтоді. Крім Google Home Max, у Google Home був чудовий баланс між високими, низькими і середніми тонами, враховуючи невеликий розмір.

Розумний годинник Google Pixel Watch

Google Pixel Watch

Коли Google випустила оригінальні Pixel Watch у 2022 році, годинник відрізнявся від усіх інших пристроїв на ринку, Google уявляє собі спільну роботу програмного й апаратного забезпечення.

Хоча перша ітерація переносних пристроїв не стала хітом, із застарілими внутрішніми компонентами, жахливим часом автономної роботи і можливістю вибору одного розміру, компанія зробила висновки і продовжила роботу. Тепер, з Pixel Watch 3, є два розміри: батарея, яка працює довше (щонайменше 45 мм) і набагато плавніший досвід.

Раніше ми писали, що окуляри Google Glass допоможуть соціалізуватися дітям з аутизмом. За допомогою Google Glass діти вчаться розуміти емоції оточуючих людей.