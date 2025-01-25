Эксперты назвали топ-6 причин, по которым быстрая зарядка Qi2 лучше обычной

Похоже, что 2025 год может стать годом, когда зарядка Qi2, наконец, может произвести бум.

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Вот — основные причины почему Qi2 превосходит другие зарядки. Об этом пишут эксперты издания Android Police.

Высокая эффективность зарядки

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Одной из неприятных проблем, привнесенных Qi1, было то, что некоторые устройства не были хорошо совмещены с зарядной площадкой. Это связано с тем, что катушки, встроенные в телефон, неправильно расположены на зарядном устройстве; это может произойти, если на телефоне есть чехол или потеря контакта (попытка зарядить телефон в движущемся транспортном средстве).

Неправильное выравнивание может препятствовать сигналу, что приводит к потере эффективности зарядки (потеря энергии). Qi2 улучшает это и, как говорят, повышает эффективность до 95%. Он использует профиль магнитной мощности (MPP) на основе технологии MagSafe от Apple. Он удерживает катушки между телефоном и зарядной площадкой в ​​тесном контакте, одновременно фиксируя их на месте.

Более высокая скорость зарядки

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Более быстрые сравнения скорости зарядки применимы только к Qi1. Проводная зарядка подойдет вам лучше, если вы ищете самые быстрые скорости зарядки. Однако одной из проблем роста Qi1 было то, как медленно она заряжалась. Она также была немного непостоянной. Зарядка Qi1 обычно достигала около 5 Вт — 10 Вт , но иногда опускалась немного ниже или выше в зависимости от электромагнитной индукции для передачи мощности, то есть того, насколько хорошо устройство было совмещено с зарядным устройством.

Qi2 стремится исправить постоянство и поддерживать его на уровне 15 Вт, что может быть вдвое или втрое больше. Чем лучше она передает мощность, тем быстрее заряжается ваше устройство.

Qi2 добавляет гибкости и удобства

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Одной из причин, по которой вам нужна беспроводная зарядка, является дополнительная гибкость. Проводная зарядка по-прежнему наиболее эффективна, но также и подключение кабеля Ethernet от маршрутизатора — не каждая ситуация требует этого. Беспроводная зарядка похожа. Это означает что не только не нужно беспокоиться о будущем износе при использовании USB-C, но и что можно установить зарядную площадку в любом месте дома, если она находится на ровной поверхности.

Адаптивная скорость зарядки

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Qi2 использует адаптивные скорости зарядки, что означает, что у него нет фиксированной выходной мощности. Никакой дополнительной мощности не используется для зарядки устройств, которым она не нужна. Слишком быстрая зарядка телефона может привести к перегреву.

Дополнительное тепло может привести к деградации аккумулятора. Зарядка поможет, если нужно достичь здорового баланса для достаточно быстрой, эффективной зарядки, которая не выделяет так много тепла. Qi2 делает это, интеллектуально определяя потребности устройства в энергии, чтобы получить то, что ему нужно, не ставя под угрозу безопасность.

Больше поддержки магнитных аксессуаров

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Учитывая, что Qi2 предлагает единый стандарт зарядки, Android может получить доступ к совместимым с iPhone магнитным аксессуарам. Можно купить портативные внешние аккумуляторы, автомобильные крепления, подставки и штативы, которые поддерживают совместимость с MagSafe.

Можно даже использовать новое беспроводное зарядное устройство для iPhone с телефоном, поддерживающим Qi2.

Обратная совместимость с устройствами с поддержкой Qi

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Чтобы больше людей были восприимчивы к новому беспроводному стандарту, обратная совместимость является обязательным условием. Первая итерация Qi вышла в 2010 году. По данным Wireless Power Consortium, на сегодняшний день выпущено более 11 000 сертифицированных Qi продуктов . Это слишком много устройств, чтобы отбрасывать их. Qi2 будет работать с устройствами с поддержкой Qi, а устройства Qi2 будут работать с зарядными устройствами Qi1 (обратите внимание, что зарядка будет работать медленнее). Вам не придется беспокоиться о внесении каких-либо изменений после перехода на продукт с поддержкой Qi2.

Некоторые производители маркируют устройства как Qi2 Ready, а не как имеющие встроенный Qi2. Qi2 Ready — это сертификация, которая указывает, что ваше устройство не будет иметь встроенных магнитов для использования для зарядки Qi2, но вместо этого оно может предлагать функциональность через чехол или аксессуар. Qi2 Ready — это расширение, которое помогает устройствам использовать Qi2 без инфраструктуры. Следующий флагман Samsung, серия Samsung Galaxy S25, скорее всего, будет Qi2 Ready, то есть вы не сможете использовать беспроводную зарядку Qi2 без поддержки чехла от первой стороны.

Ранее мы писали, что ученые сделали открытие, которое позволит заряжать смартфоны за минуту. Новое исследование не только поможет быстрее заряжать гаджеты и электромобили, но и будет полезно для электросетей, считают эксперты.