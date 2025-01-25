Експерти назвали топ-6 причин, через які швидка зарядка Qi2 краща за звичайну

Схоже, що 2025 рік може стати роком, коли зарядка Qi2, нарешті, може зробити бум.

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Ось — основні причини чому Qi2 перевершує інші зарядки. Про це пишуть експерти видання Android Police.

Висока ефективність заряджання

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Однією з неприємних проблем, привнесених Qi1, було те, що деякі пристрої не були добре поєднані із зарядним майданчиком. Це пов'язано з тим, що котушки, вбудовані в телефон, неправильно розташовані на зарядному пристрої; це може статися, якщо на телефоні є чохол або втрата контакту (спроба зарядити телефон у транспортному засобі, що рухається).

Неправильне вирівнювання може перешкоджати сигналу, що призводить до втрати ефективності зарядки (втрата енергії). Qi2 покращує це і, як кажуть, підвищує ефективність до 95%. Він використовує профіль магнітної потужності (MPP) на основі технології MagSafe від Apple. Він утримує котушки між телефоном і зарядним майданчиком у тісному контакті, одночасно фіксуючи їх на місці.

Більш висока швидкість заряджання

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Більш швидкі порівняння швидкості зарядки застосовні тільки до Qi1. Дротова зарядка підійде вам краще, якщо ви шукаєте найшвидші швидкості зарядки. Однак однією з проблем зростання Qi1 було те, як повільно вона заряджалася. Вона також була трохи непостійною. Зарядка Qi1 зазвичай досягала близько 5 Вт — 10 Вт, але іноді опускалася трохи нижче або вище залежно від електромагнітної індукції для передачі потужності, тобто того, наскільки добре пристрій було поєднано із зарядним пристроєм.

Qi2 прагне виправити сталість і підтримувати її на рівні 15 Вт, що може бути вдвічі або втричі більше. Що краще вона передає потужність, то швидше заряджається ваш пристрій.

Qi2 додає гнучкості та зручності

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Однією з причин, чому вам потрібна бездротова зарядка, є додаткова гнучкість. Дротове заряджання, як і раніше, є найефективнішим, але також і під'єднання кабелю Ethernet від маршрутизатора — не кожна ситуація вимагає цього. Бездротове заряджання схоже. Це означає, що не тільки не потрібно турбуватися про майбутній знос під час використання USB-C, а й що можна встановити зарядний майданчик у будь-якому місці будинку, якщо він розташований на рівній поверхні.

Адаптивна швидкість заряджання

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Qi2 використовує адаптивні швидкості зарядки, що означає, що у нього немає фіксованої вихідної потужності. Ніякої додаткової потужності не використовується для заряджання пристроїв, яким вона не потрібна. Занадто швидке заряджання телефону може призвести до перегріву.

Додаткове тепло може призвести до деградації акумулятора. Зарядка допоможе, якщо потрібно досягти здорового балансу для досить швидкого, ефективного заряджання, яке не виділяє так багато тепла. Qi2 робить це, інтелектуально визначаючи потреби пристрою в енергії, щоб отримати те, що йому потрібно, не ставлячи під загрозу безпеку.

Більше підтримки магнітних аксесуарів

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

З огляду на те, що Qi2 пропонує єдиний стандарт зарядки, Android може отримати доступ до сумісних з iPhone магнітних аксесуарів. Можна купити портативні зовнішні акумулятори, автомобільні кріплення, підставки та штативи, які підтримують сумісність з MagSafe.

Можна навіть використовувати новий бездротовий зарядний пристрій для iPhone з телефоном, що підтримує Qi2.

Зворотна сумісність із пристроями з підтримкою Qi

Зарядка Qi2 Фото: androidpolice.com

Щоб більше людей були сприйнятливі до нового бездротового стандарту, зворотна сумісність є обов'язковою умовою. Перша ітерація Qi вийшла в 2010 році. За даними Wireless Power Consortium, на сьогоднішній день випущено понад 11 000 сертифікованих Qi продуктів . Це занадто багато пристроїв, щоб відкидати їх. Qi2 працюватиме з пристроями з підтримкою Qi, а пристрої Qi2 працюватимуть із зарядними пристроями Qi1 (зверніть увагу, що заряджання працюватиме повільніше). Вам не доведеться турбуватися про внесення будь-яких змін після переходу на продукт із підтримкою Qi2.

Деякі виробники маркують пристрої як Qi2 Ready, а не як такі, що мають вбудований Qi2. Qi2 Ready — це сертифікація, яка вказує, що ваш пристрій не матиме вбудованих магнітів для використання для зарядки Qi2, але натомість він може пропонувати функціональність через чохол або аксесуар. Qi2 Ready — це розширення, яке допомагає пристроям використовувати Qi2 без інфраструктури. Наступний флагман Samsung, серія Samsung Galaxy S25, найімовірніше, буде Qi2 Ready, тобто ви не зможете використовувати бездротову зарядку Qi2 без підтримки чохла від першої сторони.

Раніше ми писали, що вчені зробили відкриття, яке дасть змогу заряджати смартфони за хвилину. Нове дослідження не тільки допоможе швидше заряджати гаджети й електромобілі, а й буде корисним для електромереж, вважають експерти.