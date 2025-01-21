Какие настройки изменить на телевизоре, чтобы мгновенно улучшить изображение

Отключение функции сглаживание движения может помочь сделать просмотр фильмов более удобным.

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Фильмы могут смотреться плохо на телевизоре. Хорошая новость в том, что можно заставить контент снова выглядеть красиво всего за несколько секунд. Об этом пишет The Sun.

Проблемы с изображением, возможно, связаны с одной настройкой (у нее два распространенных названия) — сглаживание движения или интерполяция движения. Настройка может называться как-то по-другому в зависимости от модели телевизора и производителя. Однако в названии настройки обязательно есть слово "движение".

Телевизор может обновлять изображение на экране только с определенной скоростью, и это называется "частотой обновления". Если у телевизора частота обновления 60 Гц (а так, скорее всего, и есть), то он обновляет изображение на экране 60 раз в секунду.

Производитель LG объясняет: "Если пользователям не нравится чересчур реалистичная текстура, особенно при просмотре фильмов, можно легко получить изображение иного качества. Отключение функций сглаживания движения может сделать так, что фильм будет выглядеть, будто вы смотрите его в кинотеатре. Но сохранение сглаживания движения включенным при просмотре спортивных состязаний может сделать просмотр гораздо более реалистичным".

Одним из универсальных решений для многих телевизоров является включение режима Filmmaker Mode. Вот некоторые из марок телевизоров, которые поддерживают данный режим:

BenQ

Hisense

LG

Panasonic

Philips

Samsung

Vizio

Стоит зайти в настройки телевизора, чтобы узнать, есть ли этот режим. Он чаще всего встречается на современных телевизорах и регулирует целый ряд настроек, включая отключение сглаживания движения.

Идея заключается в том, чтобы показывать фильмы такими, какими их задумали создатели, поэтому стоит проверить, отображается ли она в настройках.

"Современные телевизоры обладают невероятными возможностями с точки зрения технических возможностей", — сказал режиссер Кристофер Нолан. — "Но это также означает, что мы должны быть уверены, что изначальный замысел режиссера будет воплощен во время просмотра".

"В каждом случае абсолютно специфичен и уникален для данного фильма. Режим режиссера — давно назревшее и долгожданное нововведение", — прокомментировал Мартин Скорсезе.

Напомним, компания Xiaomi представила небольшой интеллектуальный проектор Smart Projector L1, который поддерживает разрешение 1080p HD и воспроизведение видео 4K.