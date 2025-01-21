Які налаштування змінити на телевізорі, щоб миттєво поліпшити зображення

Вимкнення функції згладжування руху може допомогти зробити перегляд фільмів зручнішим.

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Фільми можуть виглядати погано на телевізорі. Хороша новина в тому, що можна змусити контент знову виглядати гарно всього за кілька секунд. Про це пише The Sun.

Проблеми із зображенням, можливо, пов'язані з одним налаштуванням (у нього дві поширені назви) — згладжування руху або інтерполяція руху. Налаштування може називатися якось по-іншому залежно від моделі телевізора і виробника. Однак у назві налаштування обов'язково є слово "рух".

Телевізор може оновлювати зображення на екрані тільки з певною швидкістю, і це називається "частотою оновлення". Якщо у телевізора частота оновлення 60 Гц (а так, найімовірніше, і є), то він оновлює зображення на екрані 60 разів на секунду.

Виробник LG пояснює: "Якщо користувачам не подобається надто реалістична текстура, особливо під час перегляду фільмів, можна легко отримати зображення іншої якості. Вимкнення функцій згладжування руху може зробити так, що фільм виглядатиме так, ніби ви дивитеся його в кінотеатрі. Але збереження згладжування руху увімкненим під час перегляду спортивних змагань може зробити перегляд набагато реалістичнішим".

Одним з універсальних рішень для багатьох телевізорів є ввімкнення режиму Filmmaker Mode. Ось деякі з марок телевізорів, які підтримують цей режим:

BenQ

Hisense

LG

Panasonic

Philips

Samsung

Vizio

Варто зайти в налаштування телевізора, щоб дізнатися, чи є цей режим. Він найчастіше зустрічається на сучасних телевізорах і регулює цілу низку налаштувань, включно з вимкненням згладжування руху.

Ідея полягає в тому, щоб показувати фільми такими, якими їх задумали творці, тому варто перевірити, чи відображається вона в налаштуваннях.

"Сучасні телевізори мають неймовірні можливості з точки зору технічних можливостей", — сказав режисер Крістофер Нолан. — "Але це також означає, що ми маємо бути впевнені, що початковий задум режисера буде втілено під час перегляду".

"У кожному випадку абсолютно специфічний і унікальний для даного фільму. Режим режисера — давно назріле і довгоочікуване нововведення", — прокоментував Мартін Скорсезе.

Нагадаємо, компанія Xiaomi представила невеликий інтелектуальний проєктор Smart Projector L1, який підтримує роздільну здатність 1080p HD і відтворення відео 4K.