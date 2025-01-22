Платит на 83% меньше: мужчина раскрыл, какую пользу солнечная батарея принесла за 5 лет

Система из 25 панелей с аккумулятором с утра до вечера питает дом американца и помогает ему заряжать электромобиль, экономя около 210 долларов в месяц.

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Экономист из США Ахмад Фаруки в конце 2019 года установил в своем доме солнечную электростанцию, которая спустя пять лет приносит ему огромную пользу и помогает экономить на счетах за электроэнергию. Американец поделился своим опытом с изданием PV Magazine.

Ахмад Фаруки с помощью специализированной компании установил на крыше 25 солнечных панелей, один аккумулятор LG Chem для сбора энергии и инвертор. Причины было две: желание сохранить электроснабжение в доме во время возможных перебоев и перейти на более низкий тариф для зарядки электромобиля Tesla Model 3.

До установки солнечных батарей мужчина платил за электроэнергию в среднем $210 в месяц, и счета росли с каждым годом. Благодаря дополнительному источнику энергии, в 2023 году сумма сократилась до $65, то есть почти на 69%. Тариф при этом увеличился в почти в два раза, и без солнечной электростанции пришлось бы платить в среднем $375 в месяц.

"Используя эту цифру как точку отсчета, мой ежемесячный счет снизился на 83%", — отметил Ахмад Фаруки.

Cолнечная батарея LG Chem питает дом Ахмада Фаруки Фото: pv magazine

По его прогнозу, домашняя электростанция должна окупиться через 7 лет после установки, то есть к 2026 году, если не раньше. Все зависит от того, как быстро будут расти тарифы на электроэнергию.

Система накапливает солнечную энергию в часы пониженной нагрузки, когда электричество дешевле, и использует ее в часы пик, когда его стоимость в США значительно возрастает. Когда солнечные панели не вырабатывают достаточно энергии для удовлетворения потребностей дома, то она подается из аккумулятора на шесть основных линий, включая холодильники, морозильную камеру, газовый котел, освещение и другие устройства.

Батарея отдает электричество, пока его заряд не упадет до 30%, затем переходит в режим ожидания, чтобы сохранить запас на случай отключения света.

В дни с хорошей погодой, когда нет нужды включать кондиционер, аккумулятор может питать дом с утра и до 22:00, а иногда и до 23:00. Летом режим ожидания включается около 18-19 часов.

Со временем, говорит Ахмад Фаруки, система деградировала, в частности, батарея. Она рассчитана на 9,8 кВт*ч, но спустя пять лет и множество циклов заряда-разряда емкость закономерно сократилось. Аккумулятор меняли всего раз и спустя месяц после установки, поскольку он быстро вышел из строя из-за технической ошибки.

Ранее эксперты назвали пять мест для установки солнечных панелей помимо крыши. Сегодня солнечные панели могут генерировать энергию на балконах, навесах, железнодорожных путях и даже на поверхности воды.