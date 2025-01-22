Платить на 83% менше: чоловік розкрив, яку користь сонячна батарея принесла за 5 років

Система з 25 панелей з акумулятором з ранку до вечора живить будинок американця і допомагає йому заряджати електромобіль, заощаджуючи близько 210 доларів на місяць.

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Економіст зі США Ахмад Фарукі наприкінці 2019 року встановив у своєму будинку сонячну електростанцію, яка через п'ять років приносить йому величезну користь і допомагає економити на рахунках за електроенергію. Американець поділився своїм досвідом з виданням PV Magazine.

Ахмад Фарукі за допомогою спеціалізованої компанії встановив на даху 25 сонячних панелей, один акумулятор LG Chem для збору енергії та інвертор. Причини було дві: бажання зберегти електропостачання в будинку під час можливих перебоїв і перейти на нижчий тариф для зарядки електромобіля Tesla Model 3.

До встановлення сонячних батарей чоловік платив за електроенергію в середньому $210 на місяць, і рахунки зростали з кожним роком. Завдяки додатковому джерелу енергії, у 2023 році сума скоротилася до $65, тобто майже на 69%. Тариф при цьому збільшився майже вдвічі, і без сонячної електростанції довелося б платити в середньому $375 на місяць.

"Використовуючи цю цифру як точку відліку, мій щомісячний рахунок знизився на 83%", — зазначив Ахмад Фарукі.

Сонячна батарея LG Chem живить будинок Ахмада Фарукі Фото: pv magazine

За його прогнозом, домашня електростанція має окупитися через 7 років після встановлення, тобто до 2026 року, якщо не раніше. Усе залежить від того, як швидко зростатимуть тарифи на електроенергію.

Система накопичує сонячну енергію в години зниженого навантаження, коли електрика дешевша, і використовує її в години пік, коли її вартість у США значно зростає. Коли сонячні панелі не виробляють достатньо енергії для задоволення потреб будинку, то її подають з акумулятора на шість основних ліній, включно з холодильниками, морозильною камерою, газовим котлом, освітленням та іншими пристроями.

Батарея віддає електрику, поки її заряд не впаде до 30%, потім переходить у режим очікування, щоб зберегти запас на випадок вимкнення світла.

У дні з гарною погодою, коли немає потреби вмикати кондиціонер, акумулятор може живити будинок з ранку і до 22:00, а іноді й до 23:00. Влітку режим очікування вмикається близько 18-19 годин.

Згодом, каже Ахмад Фарукі, система деградувала, зокрема, батарея. Вона розрахована на 9,8 кВт*год, але через п'ять років і безліч циклів заряду-розряду ємність закономірно скоротилася. Акумулятор міняли лише раз і через місяць після встановлення, оскільки він швидко вийшов з ладу через технічну помилку.

Раніше експерти назвали п'ять місць для встановлення сонячних панелей крім даху. Сьогодні сонячні панелі можуть генерувати енергію на балконах, навісах, залізничних коліях і навіть на поверхні води.