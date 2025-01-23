Представлен первый в мире планшет со встроенным проектором: характеристики (фото)

Благодаря доступной цене не придется идти на компромисс в отношении качества, долговечности или функциональности.

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Планшет TANK Pad E предлагает мощные функции, включая встроенный проектор, что делает его идеальным для работы и развлечений, как в помещении, так и на открытом воздухе.. Об этом пишет 8849.

TANK Pad E сохраняет основные функции предшественника, — TANK Pad, — включая прочную конструкцию, DLP-проектор, однако он изготовлен с немного другой конфигурацией, чтобы обеспечить более доступный вариант для тех, у кого ограничен бюджет. Вот краткое сравнение двух моделей:

Технические характеристики TANK Pad:

Память: 16 ГБ + 512 ГБ

Процессор: Dimensity 8300

Проекция: четкая и яркая DLP-проекция для презентаций, фильмов и игр.

Планшет TANK Pad E Фото: 8849

Технические характеристики TANK Pad E:

Память: 12 ГБ + 512 ГБ

Процессор: MediaTek G99

Проекция: высококачественное проецирование по доступной цене.

TANK Pad обладает большим объемом оперативной памяти и более совершенным процессором для продвинутых пользователей, а TANK Pad E обеспечивает ту же мощность проецирования и прочность.

Одной особенностей TANK Pad и TANK Pad E является встроенный DLP-проектор, который позволяет превратить любое пространство в кинотеатр. Будь то просмотр шоу, презентация или игры, TANK Pad E обеспечивает хороший опыт просмотра.

Планшет TANK Pad E

С TANK Pad E сохраняются те же возможности проецирования, что и TANK Pad, что делает его идеальным решением для пользователей, которые отдают приоритет этой функции, но предпочитают более бюджетный вариант.

Если нужна высокая производительность для многозадачности, игр или ресурсоемких приложений, TANK Pad станет лучшим выбором благодаря 16 ГБ оперативной памяти и процессору Dimensity 8300. Для пользователей, желающих получить ту же прочность, водостойкость, защиту от падений MIL-STD-810H и возможности проецирования по более доступной цене, TANK Pad E — хороший вариант.

Оба планшета, TANK Pad и TANK Pad E, разработаны для работы в сложных условиях. Независимо от того, используется ли он на открытом воздухе, для бизнеса или домашних развлечений, этот планшет обеспечивают сочетание универсальности и устойчивости.

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