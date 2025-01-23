Представлено перший у світі планшет із вбудованим проектором: характеристики (фото)

Завдяки доступній ціні не доведеться йти на компроміс щодо якості, довговічності або функціональності.

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Планшет TANK Pad E пропонує потужні функції, включно з вбудованим проєктором, що робить його ідеальним для роботи та розваг, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Про це пише 8849.

TANK Pad E зберігає основні функції попередника, — TANK Pad, — включно з міцною конструкцією, DLP-проектором, однак його виготовлено з дещо іншою конфігурацією, щоб забезпечити більш доступний варіант для тих, у кого обмежений бюджет. Ось коротке порівняння двох моделей:

Технічні характеристики TANK Pad:

Пам'ять: 16 ГБ + 512 ГБ

Процесор: Dimensity 8300

Проекція: чітка та яскрава DLP-проекція для презентацій, фільмів та ігор.

Планшет TANK Pad E Фото: 8849

Технічні характеристики TANK Pad E:

Пам'ять: 12 ГБ + 512 ГБ

Процесор: MediaTek G99

Проекція: високоякісне проектування за доступною ціною.

TANK Pad має більший об'єм оперативної пам'яті та досконаліший процесор для просунутих користувачів, а TANK Pad E забезпечує таку саму потужність проектування і міцність.

Однією з особливостей TANK Pad і TANK Pad E є вбудований DLP-проектор, який дає змогу перетворити будь-який простір на кінотеатр. Чи то перегляд шоу, чи то презентація, чи то ігри, TANK Pad E забезпечує гарний досвід перегляду.

Планшет TANK Pad E

З TANK Pad E зберігаються ті самі можливості проектування, що й TANK Pad, що робить його ідеальним рішенням для користувачів, які віддають пріоритет цій функції, але віддають перевагу більш бюджетному варіанту.

Якщо потрібна висока продуктивність для багатозадачності, ігор або ресурсномістких додатків, TANK Pad стане найкращим вибором завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті та процесору Dimensity 8300. Для користувачів, які бажають отримати ту саму міцність, водостійкість, захист від падінь MIL-STD-810H і можливості проєктування за більш доступною ціною, TANK Pad E — хороший варіант.

Обидва планшети, TANK Pad і TANK Pad E, розроблені для роботи в складних умовах. Незалежно від того, чи використовується він на відкритому повітрі, для бізнесу або домашніх розваг, цей планшет забезпечують поєднання універсальності та стійкості.

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