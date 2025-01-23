Показатели завышены: какой секрет скрывают производители повербанков и как их разоблачить

Многих покупателей привлекает емкость в тысячи микроампер-часов, но она может меняться в зависимости от того, как используется аккумулятор.

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Производители внешних аккумуляторов (повербанков) для лучших продаж указывают емкость в миллиампер-часах, но скрывают важный момент, который все меняет. На него обратил внимание журналист портала ZDnet.

Миллиампер-час (сокращенно мАч) стал стандартной единицей измерения емкости аккумуляторов. Это удобно для маркетологов, поскольку даже самые у самых маленьких моделей повербанков емкость измеряется в тысячах миллиампер-часов. Здесь все понятно: 10 000 лучше, чем 5000, а когда показатель доходит до 10 млн, то очень впечатляет.

Однако миллиампер-часы — не лучшая единица измерения. Проблема в том, что миллиампер-часы отражают емкость при определенном выходном напряжении, и если оно меняется, то и рейтинг мАч тоже.

Количество миллиампер-часов рассчитывается по формуле: мАч = (Втч x 1000) / В, где Втч — энергоемкость батареи, измеряемая в ватт-часах, а В — это напряжение батареи в вольтах.

По умолчанию большинство известных производителей учитывают напряжение аккумулятора внутри повербанка, которое обычно составляет 3,7 В или 3,85 В. Из формулы следует, что чем ниже вольтаж, тем выше рейтинг мАч. Но напряжение в разъемах USB-A составляет 5 В, а в новых USB-C могут превышать 20 В. В зависимости от того, к какому из них подключен кабель, рейтинг емкости мАч меняется, а потому выглядит несколько бесполезным.

Довольно много людей замечают это, поскольку они идут и покупают приборы для измерения мощности через USB, проверяют свои внешние аккумуляторы и обнаруживают, что при номинальной емкости 10 000 мАч они выдают всего около 6000 мАч. Несоответствие уже обсуждают и некоторые производители. Например, Anker честно указывает, что часть мощности теряется.

Прибор для измерения мощности и емкости через USB-порт Фото: zdnet.com

С другой стороны, некоторые недобросовестные производители могут завышать показатели мАч, предполагая слишком уж низкое напряжение. В таком случае фирма может указать на упаковке высокую емкость и технически не лгать, ведь ее можно получить, пусть и при условиях, далеких от нормального использования устройств.

По мнению аналитиков, гораздо лучше использовать ватт-часы (Вт*ч) для определения емкости аккумуляторов. Эта единица предусматривает общее количество электроэнергии, потребляемой или производимой за определенный период, обычно один час.

Например, если устройство использует один ватт мощности в течение одного часа, оно потребляет один Вт*ч энергии. И если павербанк имеет емкость 10 Вт*ч, то он теоретически может обеспечить 10 Вт мощности в течение одного часа или 5 Вт в течение двух часов и так далее. Некоторые авторитетные производители указывают Вт*ч в технических характеристиках, что упрощает определение реальной емкости.

Недавно Xiaomi анонсировала новый внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч и мощностью 165 Вт. Разработчики сделали ставку на компактность и быструю зарядку.