Показники завищені: який секрет приховують виробники повербанків і як їх викрити

Багатьох покупців приваблює ємність у тисячі мікроампер-годин, але вона може змінюватися залежно від того, як використовується акумулятор.

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Виробники зовнішніх акумуляторів (повербанків) для найкращих продажів вказують ємність у міліампер-годинах, але приховують важливий момент, який усе змінює. На нього звернув увагу журналіст порталу ZDnet.

Міліампер-година (скорочено мАгод) стала стандартною одиницею вимірювання ємності акумуляторів. Це зручно для маркетологів, оскільки навіть у найменших моделей повербанків ємність вимірюється в тисячах міліампер-годин. Тут все зрозуміло: 10 000 краще, ніж 5000, а коли показник доходить до 10 млн, то дуже вражає.

Однак міліампер-години — не найкраща одиниця виміру. Проблема в тому, що міліампер-години відображають ємність за певної вихідної напруги, і якщо вона змінюється, то і рейтинг мАг теж.

Кількість міліампер-годин розраховується за формулою: мАг = (Втч x 1000) / В, де Втч — енергоємність батареї, вимірювана у ват-годинах, а В — це напруга батареї у вольтах.

За замовчуванням більшість відомих виробників враховують напругу акумулятора всередині повербанка, яка зазвичай становить 3,7 В або 3,85 В. З формули випливає, що чим нижчий вольтаж, тим вищий рейтинг мАг. Але напруга в роз'ємах USB-A становить 5 В, а в нових USB-C можуть перевищувати 20 В. Залежно від того, до якого з них під'єднано кабель, рейтинг ємності мАг змінюється, а тому має дещо марний вигляд.

Досить багато людей помічають це, оскільки вони йдуть і купують прилади для вимірювання потужності через USB, перевіряють свої зовнішні акумулятори та виявляють, що за номінальної місткості 10 000 мАг вони видають лише близько 6000 мАг. Невідповідність уже обговорюють і деякі виробники. Наприклад, Anker чесно вказує, що частина потужності втрачається.

Прилад для вимірювання потужності та ємності через USB-порт Фото: zdnet.com

З іншого боку, деякі недобросовісні виробники можуть завищувати показники мАг, припускаючи надто вже низьку напругу. У такому разі фірма може вказати на упаковці високу ємність і технічно не брехати, адже її можна отримати, нехай і за умов, далеких від нормального використання пристроїв.

На думку аналітиків, набагато краще використовувати ват-години (Вт*год) для визначення ємності акумуляторів. Ця одиниця передбачає загальну кількість електроенергії, споживаної або виробленої за певний період, зазвичай одну годину.

Наприклад, якщо пристрій використовує один ват потужності протягом однієї години, він споживає один Вт*год енергії. І якщо павербанк має ємність 10 Вт*год, то він теоретично може забезпечити 10 Вт потужності впродовж однієї години або 5 Вт впродовж двох годин тощо. Деякі авторитетні виробники вказують Вт*год у технічних характеристиках, що спрощує визначення реальної ємності.

Нещодавно Xiaomi анонсувала новий зовнішній акумулятор ємністю 10 000 мАг і потужністю 165 Вт. Розробники зробили ставку на компактність і швидку зарядку.