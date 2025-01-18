Xiaomi анонсувала новий зовнішній акумулятор потужністю 165 Вт: як він працює

Пристрій має ємність 10 000 мАг, вбудований кабель USB-C і преміальний дизайн.

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Xiaomi вийшла на сцену з двома новими преміальними зовнішніми преміальними акумуляторами у варіантах на 33 і 165 Вт. Про це пише The Notebookcheck.

Обидва пристрої мають ємність 10 000 мАг, а також вбудований кабель USB-C і преміальний дизайн.

Xiaomi додала два нових зовнішніх акумулятора до свого списку аксесуарів для світового ринку, що постійно розширюється. Дорожчий варіант може похвалитися вражаючою піковою потужністю 165 Вт і цифровим дисплеєм. З іншого боку, доступніший блок задовольняється скромним виходом у 33 Вт.

Розумніший варіант із двох, що отримав назву Xiaomi 33W Power Bank, має корпус розміром 80,9 x 65,9 мм і важить лише 210 грамів. Не дивно, що портативність, мабуть, є пріоритетом для цього варіанта, і він дійсно справляється з цим. Присутній вбудований кабель USB-C, а також два інших порти USB-A і USB-C. Як згадувалося раніше, зовнішній акумулятор може видавати максимум 33 Вт за раз, що достатньо для швидкої зарядки на ходу.

Зовнішній акумулятор Xiaomi

Переходячи до, можливо, більш вражаючого варіанту, Xiaomi 165W Power Bank також має ємність 10 000 мАг, але може заряджати пристрої набагато швидше, включно з ноутбуками. Наприклад, 14-дюймовий MacBook Pro можна зарядити в 0,45 рази, до 23% всього за півгодини. Power Bank може видавати максимум 120 Вт від вбудованого кабелю USB-C, а також додаткові 45 Вт від його одиночного порту USB-C. Xiaomi 165W Power Bank може заряджатися сам з потужністю до 90 Вт, що достатньо для поповнення 75% всього за 15 хвилин. Також є цифровий дисплей, що відображає стан батареї в режимі реального часу.

Обидва зовнішні акумулятори оснащені безліччю заходів безпеки, включно із захистом за струмом і напругою, захистом від перезарядження і моніторингом температури. Наразі ціни і доступність обох зовнішніх акумуляторів тримають у таємниці, хоча незабаром має з'явитися додаткова інформація.

Раніше ми писали, що компактна батарея дає змогу зарядити до 10 смартфонів. Новий зовнішній акумулятор, або просто "павербанк", захищений від води, пилу, вогню, ударів за стандартом IP67 і важить лише 1,5 кг.