Xiaomi анонсировала новый внешний аккумулятор мощностью 165 Вт: как он работает

Устройство обладают емкостью 10 000 мАч, встроенным кабелем USB-C и премиальным дизайном.

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Xiaomi вышла на сцену с двумя новыми премиальными внешними аккумуляторами в вариантах на 33 и 165 Вт. Об этом пишет The Notebookcheck.

Оба устройства обладают емкостью 10 000 мАч, а также встроенным кабелем USB-C и премиальным дизайном.

Xiaomi добавила два новых внешних аккумулятора в свой постоянно расширяющийся список аксессуаров для мирового рынка. Более дорогой вариант может похвастаться впечатляющей пиковой мощностью 165 Вт и цифровым дисплеем. С другой стороны, более доступный блок довольствуется скромным выходом в 33 Вт.

Более разумный вариант из двух, получивший название Xiaomi 33W Power Bank, имеет корпус размером 80,9 x 65,9 мм и весит всего 210 граммов. Неудивительно, что портативность, по-видимому, является приоритетом для этого варианта, и он действительно справляется с этим. Присутствует встроенный кабель USB-C, а также два других порта USB-A и USB-C. Как упоминалось ранее, внешний аккумулятор может выдавать максимум 33 Вт за раз, что достаточно для быстрой зарядки на ходу.

Внешний аккумулятор Xiaomi

Переходя к, возможно, более впечатляющему варианту, Xiaomi 165W Power Bank также имеет емкость 10 000 мАч, но может заряжать устройства гораздо быстрее, включая ноутбуки. Например, 14-дюймовый MacBook Pro можно зарядить в 0,45 раза, до 23% всего за полчаса. Power Bank может выдавать максимум 120 Вт от встроенного кабеля USB-C, а также дополнительные 45 Вт от его одиночного порта USB-C. Xiaomi 165W Power Bank может заряжаться сам с мощностью до 90 Вт, что достаточно для пополнения 75% всего за 15 минут. Также имеется цифровой дисплей, отображающий состояние батареи в режиме реального времени.

Оба внешних аккумулятора оснащены множеством мер безопасности, включая защиту по току и напряжению, защиту от перезаряда и мониторинг температуры. На данный момент цены и доступность обоих внешних аккумуляторов держатся в тайне, хотя вскоре должна появиться дополнительная информация.

Ранее мы писали, что компактная батарея позволяет зарядить до 10 смартфонов. Новый внешний аккумулятор, или попросту "павербанк", защищен от воды, пыли, огня, ударов по стандарту IP67 и весит всего 1,5 кг.