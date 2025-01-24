В Китае создали первый в мире дисплей, имитирующий бумагу: чем от примечателен

10,3-дюймовый Paperlike 103 ограничен черно-белым режимом, но его улучшенные характеристики обеспечат более плавную работу, аналогичную ЖК- и OLED-дисплеям.

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Dasung анонсировала новый компактный монитор E-Ink, который стал первым монитором компании, предлагающим частоту обновления 60 Гц. Об этом пишет The Verge.

Paperlike 103 оснащен 10,3-дюймовой панелью e-paper, что делает его похожим по размеру на электронные блокноты на основе технологии E-Ink, такие как Boox Go 10.3 или Amazon Kindle Scribe. Эти устройства обычно имеют ограниченную частоту обновления, но новинка с частотой обновления 60 Гц снизит напряжение глаз и обеспечит низкое энергопотребление. При этом такие задачи, как прокрутка документов и веб-сайтов, и даже просмотр видео, будут выглядеть более плавными и близкими к тем, что пользователь видит на ЖК- и OLED-экранах.

Paperlike 103 стоит 274 доллара и доступен для заказа через китайского ритейлера Jing Dong. Пока он недоступен по всему миру, но Dasung обычно выпускает все свои продукты и за пределами Китая. В настоящее время компания продает похожую версию Paperlike 103, которая стоит 699 долларов с более крупной 13,3-дюймовой панелью E-Ink. Его частота обновления ограничена 40 Гц, но сравнение его производительности с ЖК-дисплеем дает представление о том, насколько хорошо будет работать Paperlike 103.

С разрешением 1872 x 1404 пикселей в соотношении сторон 4:3, 227 ppi у Paperlike 103 немного отстает от 300 ppi экранов E-Ink Kindle Paperwhite, Scribe и других электронных книг, выпущенных за последние несколько лет. Но он предлагает похожие варианты освещения со светодиодами по краям, которые не бьют прямо в глаза, и регулировку цветовой температуры от холодной до теплой, чтобы еще больше снизить нагрузку на глаза.

Корпус монитора изготовлен из алюминиевого сплава толщиной всего 5 мм, поэтому он одновременно легкий и достаточно прочный, чтобы выдержать случайное сдавливание. Также нет батареи, которая добавляла бы объема и веса. Paperlike 103 использует USB-C как для питания, так и для подключения к устройствам-источникам, таким как компьютеры и мобильные устройства.

На левой панели также есть набор из шести физических кнопок, используемых для включения и выключения монитора, регулировки яркости и цветовой температуры его подсветки, а также для переключения между различными режимами отображения, оптимизированными для текста, видео или изображений.

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