У Китаї створили перший у світі дисплей, що імітує папір: чим від примітний

10,3-дюймовий Paperlike 103 обмежений чорно-білим режимом, але його поліпшені характеристики забезпечать більш плавну роботу, аналогічну РК- і OLED-дисплеям.

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Dasung анонсувала новий компактний монітор E-Ink, який став першим монітором компанії, що пропонує частоту оновлення 60 Гц. Про це пише The Verge.

Paperlike 103 оснащений 10,3-дюймовою панеллю e-paper, що робить його схожим за розміром на електронні блокноти на основі технології E-Ink, такі як Boox Go 10.3 або Amazon Kindle Scribe. Ці пристрої зазвичай мають обмежену частоту оновлення, але новинка з частотою оновлення 60 Гц знизить напругу очей і забезпечить низьке енергоспоживання. При цьому такі завдання, як прокрутка документів і веб-сайтів, і навіть перегляд відео, виглядатимуть плавнішими та ближчими до тих, що користувач бачить на РК- і OLED-екранах.

Paperlike 103 коштує 274 долари і доступний для замовлення через китайського ритейлера Jing Dong. Поки він недоступний по всьому світу, але Dasung зазвичай випускає всі свої продукти і за межами Китаю. Наразі компанія продає схожу версію Paperlike 103, яка коштує 699 доларів з більшою 13,3-дюймовою панеллю E-Ink. Його частота оновлення обмежена 40 Гц, але порівняння його продуктивності з РК-дисплеєм дає уявлення про те, наскільки добре буде працювати Paperlike 103.

З роздільною здатністю 1872 x 1404 пікселів у співвідношенні сторін 4:3, 227 ppi у Paperlike 103 трохи відстає від 300 ppi екранів E-Ink Kindle Paperwhite, Scribe та інших електронних книг, випущених за останні кілька років. Але він пропонує схожі варіанти освітлення зі світлодіодами по краях, які не б'ють прямо в очі, і регулювання колірної температури від холодної до теплої, щоб ще більше знизити навантаження на очі.

Корпус монітора виготовлено з алюмінієвого сплаву завтовшки лише 5 мм, тому він водночас легкий і досить міцний, щоб витримати випадкове здавлювання. Також немає батареї, яка додавала б об'єму та ваги. Paperlike 103 використовує USB-C як для живлення, так і для під'єднання до пристроїв-джерел, таких як комп'ютери та мобільні пристрої.

На лівій панелі також є набір із шести фізичних кнопок, які використовуються для ввімкнення і вимкнення монітора, регулювання яскравості і колірної температури його підсвічування, а також для перемикання між різними режимами відображення, оптимізованими для тексту, відео або зображень.

Раніше ми писали про модель телефону E Ink, яка може працювати 6 днів на одному заряді. Mudita Kompakt працює на чотирьохядерному чипі MediaTek, має 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті.