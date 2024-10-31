Найдивніший телефон: модель E Ink може працювати 6 днів на одному заряді (відео)

Mudita Kompakt працює на чотирьохядерному чипі MediaTek, має 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті.

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Компанія E Ink готує поповнення серед смартфонів, які розраховані на мінімальне використання. Стали відомі подробиці про гаджет Mudita Kompakt. Про це пише New Atlas.

Щойно створений на Kickstarter, цей маленький телефон від польського бренду гаджетів постачається з кастомною ОС, монохромним дисплеєм, обмеженим набором застосунків і... ось і все. І в цьому суть. Ідея Kompakt — допомогти контролювати час, проведений за екраном.

Kompakt побудований на основі 4,3-дюймового сенсорного екрана E Ink з роздільною здатністю 800x480 пікселів. Він працює на чотирьохядерному чипі MediaTek, має 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Це забезпечує скромну продуктивність, придатну для телефону з базовими додатками, в корпусі, який легко тримати і використовувати.

Смартфон оснащений 3,5-мм роз'ємом для навушників, сканером відбитків пальців, базовою 8-мегапіксельною камерою з подвійним світлодіодним спалахом, NFC, портом USB-C, підтримкою бездротового заряджання і лотком для двох SIM-карток, у який також можна встановити карту microSD замість однієї SIM-картки.

Корпус має клас захисту IP54, тож він має без проблем витримувати пил і бризки. І хоча можна купити додаткові чохли та захисні плівки, схоже, що телефон чудово впорається і без чохла.

Kompakt отримав унікальний апаратний перемикач, який вмикає режим Offline+, коли хочеться повністю відключитися від світу. Це не тільки вимикає стільникові мережі, Wi-Fi і Bluetooth, як у режимі польоту, а й 3 мікрофони та вбудовану камеру. Плюс, він фізично відключає живлення GSM-модуля.

Mudita використовує кастомну ОС Android Open Source Project на Kompakt, без вбудованих сервісів Google, тому дані не збираються і не передаються рекламодавцям. Компанія обіцяє 3 роки бездротових оновлень програмного забезпечення.

Пристрій постачається з кількома попередньо встановленими додатками:

Телефон і СМС

Офлайн карти

Погода

Електронна книга

Примітки

Диктофон

Калькулятор

Камера (тільки для фотографій, відеозапис неможливий)

Таймер медитації

Музичний плеєр

Шахи

Немає жодних служб обміну повідомленнями, таких як WhatsApp, або потокових додатків, таких як Spotify. Mudita залишає клієнтам право вирішувати, чи хочуть вони завантажувати ці додатки Android ззовні, хоча вони можуть вплинути на продуктивність або не підтримуватися повністю. Природно, це буде коригуванням для людей, які вперше переходять на те, що по суті є функціональним телефоном.

Телефон не синхронізує дані з багатьма хмарними сервісами, тому потрібно буде використовувати настільний застосунок Mudita Center для резервного копіювання даних, завантаження файлів, як-от музика та книжки, та управління контактами. Це дає більше конфіденційності, ніж популярні сьогодні хмарні альтернативи.

Хоча кампанія щойно стартувала, вона вже подолала свою мету зі збору коштів у розмірі 162 000 доларів. Це не дивно, враховуючи, що Mudita раніше випустила низку продуктів, орієнтованих на усвідомленість, включно з телефоном із дисплеєм E Ink і цифровою клавіатурою. О, і ось кумедний факт: компанію заснував співзасновник CD Projekt, ігрової студії, що стоїть за відзначеними нагородами блокбастерами, як-от серія The Witcher і Cyberpunk 2077.

Якщо все піде добре, цей пристрій стане ще одним варіантом у невеликій, але привабливій новій лінійці телефонів, що не відволікають увагу, до якої входить Light Phone III у металевому корпусі, надходження якого заплановано на лютий наступного року за ціною 499 доларів, і Minimal Phone за 399 доларів із QWERTY-клавіатурою у стилі BlackBerry, постачання якого має розпочатися до кінця 2024 року.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.