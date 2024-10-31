Самый странный телефон: модель E Ink может работать 6 дней на одном заряде (видео)

Mudita Kompakt работает на четырехъядерном чипе MediaTek, имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

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Компания E Ink готовит пополнение среди смартфонов, которые рассчитаны на минимальное использование. Стали известны подробности о гаджете Mudita Kompakt. Об этом пишет New Atlas.

Только что созданный на Kickstarter, этот маленький телефон от польского бренда гаджетов поставляется с кастомной ОС, монохромным дисплеем, ограниченным набором приложений и… вот и все. И в этом суть. Идея Kompakt — помочь контролировать время, проведенное за экраном.

Kompakt построен на основе 4,3-дюймового сенсорного экрана E Ink с разрешением 800x480 пикселей. Он работает на четырехъядерном чипе MediaTek, имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Это обеспечивает скромную производительность, подходящую для телефона с базовыми приложениями, в корпусе, который легко держать и использовать.

Смартфон оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев, базовой 8-мегапиксельной камерой с двойной светодиодной вспышкой, NFC, портом USB-C, поддержкой беспроводной зарядки и лотком для двух SIM-карт, в который также можно установить карту microSD вместо одной SIM-карты.

Корпус имеет класс защиты IP54, поэтому он должен без проблем выдерживать пыль и брызги. И хотя можно купить дополнительные чехлы и защитные пленки, похоже, что телефон прекрасно справится и без чехла.

Kompakt получил уникальный аппаратный переключатель, который включает режим Offline+, когда хочется полностью отключиться от мира. Это не только отключает сотовые сети, Wi-Fi и Bluetooth, как в режиме полета, но также 3 микрофона и встроенную камеру. Плюс, он физически отключает питание GSM-модуля.

Mudita использует кастомную ОС Android Open Source Project на Kompakt, без встроенных сервисов Google, поэтому данные не собираются и не передаются рекламодателям. Компания обещает 3 года беспроводных обновлений программного обеспечения.

Устройство поставляется с несколькими предустановленными приложениями:

Телефон и СМС

Оффлайн карты

Погода

Электронная книга

Примечания

Диктофон

Калькулятор

Камера (только для фотографий, видеозапись невозможна)

Таймер медитации

Музыкальный плеер

Шахматы

Нет никаких служб обмена сообщениями, таких как WhatsApp, или потоковых приложений, таких как Spotify. Mudita оставляет клиентам право решать, хотят ли они загружать эти приложения Android извне, хотя они могут повлиять на производительность или не поддерживаться полностью. Естественно, это будет корректировкой для людей, которые впервые переходят на то, что по сути является функциональным телефоном.

Телефон не синхронизирует данные со многими облачными сервисами, поэтому нужно будет использовать настольное приложение Mudita Center для резервного копирования данных, загрузки файлов, таких как музыка и книги, и управления контактами. Это дает больше конфиденциальности, чем популярные сегодня облачные альтернативы.

Хотя кампания только что стартовала, она уже преодолела свою цель по сбору средств в размере 162 000 долларов. Это неудивительно, учитывая, что Mudita ранее выпустила ряд продуктов, ориентированных на осознанность, включая телефон с дисплеем E Ink и цифровой клавиатурой. О, и вот забавный факт: компания была основана соучредителем CD Projekt, игровой студии, стоящей за отмеченными наградами блокбастерами, такими как серия The Witcher и Cyberpunk 2077.

Если все пойдет хорошо, это устройство станет еще одним вариантом в небольшой, но привлекательной новой линейке телефонов, не отвлекающих внимание, в которую входит Light Phone III в металлическом корпусе, поступление которого запланировано на февраль следующего года по цене 499 долларов, и Minimal Phone за 399 долларов с QWERTY-клавиатурой в стиле BlackBerry, поставки которого должны начаться к концу 2024 года.

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