Создано первое в мире оборудование, которое не сможет взломать даже квантовый компьютер

Шифрование достаточно надежное, чтобы противостоять атакам как современных, так и квантовых компьютеров, в отличие от большинства уязвимых систем.

Related video

Швейцарская компания по производству полупроводников SEALSQ, работающая в области постквантовой криптографии, представив первое в мире квантово-устойчивое защищенное оборудование. Об этом пишет Interesting Engineering.

Платформа QS7001 создана для квантово-устойчивой криптографии и соответствует стандартам FIPS и Common Criteria. Она демонстрирует алгоритмы KYBER и DILITHIUM, сравнивая их энергоэффективность и временную эффективность с традиционными защищенными микроконтроллерами. Разработанная для ИИ, блокчейна и интернета вещей, платформа защищает от квантовых угроз. Она эффективно распознает и шифрует данные, соблюдая при этом строгие сертификации, такие как FIPS и Common Criteria, и устанавливает новый стандарт безопасных транзакций.

QS7001 представляет новый уровень безопасности, разработанный для противостояния будущим суперкомпьютерам, создавая новую категорию на рынке аппаратной безопасности стоимостью 7,9 млрд долларов. Утверждается, что платформа превосходит традиционные защищенные микроконтроллеры, обеспечивая безопасность и энергоэффективность — ключевые факторы для отраслей, ищущих передовые и устойчивые решения.

"Стремительное развитие квантовых вычислений производит революцию в таких областях, как искусственный интеллект и блокчейн, но оно также выявляет уязвимости в современных криптографических системах, включая алгоритмы RSA, которые защищают миллионы ежедневных транзакций", — заявили в компании.

PQC, или постквантовая криптография, относится к методам шифрования, созданным для противостояния атакам квантовых компьютеров. По мере увеличения мощности квантовых вычислений, они могут быть способны взломать существующие криптографические системы, такие как RSA и эллиптическая криптография (ECC), которые используются для защиты конфиденциальных данных.

Ранее мы писали, что новый ИИ превосходит суперкомпьютеры и решает научные задачи быстрее, чем когда-либо. Команда ученых протестировала DIMON на более чем 1 000 цифровых компьютерных моделях сердца реальных пациентов.