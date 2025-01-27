Створено перше у світі обладнання, яке не зможе зламати навіть квантовий комп'ютер

Шифрування досить надійне, щоб протистояти атакам як сучасних, так і квантових комп'ютерів, на відміну від більшості вразливих систем.

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Швейцарська компанія з виробництва напівпровідників SEALSQ, що працює в галузі постквантової криптографії, представила перше у світі квантово-стійке захищене обладнання. Про це пише Interesting Engineering.

Платформа QS7001 створена для квантово-стійкої криптографії та відповідає стандартам FIPS і Common Criteria. Вона демонструє алгоритми KYBER і DILITHIUM, порівнюючи їхню енергоефективність і часову ефективність із традиційними захищеними мікроконтролерами. Розроблена для ШІ, блокчейну та інтернету речей, платформа захищає від квантових загроз. Вона ефективно розпізнає і шифрує дані, дотримуючись при цьому суворих сертифікацій, таких як FIPS і Common Criteria, і встановлює новий стандарт безпечних транзакцій.

QS7001 представляє новий рівень безпеки, розроблений для протистояння майбутнім суперкомп'ютерам, створюючи нову категорію на ринку апаратної безпеки вартістю 7,9 млрд доларів. Стверджується, що платформа перевершує традиційні захищені мікроконтролери, забезпечуючи безпеку та енергоефективність — ключові чинники для галузей, які шукають передові та стійкі рішення.

"Стрімкий розвиток квантових обчислень робить революцію в таких галузях, як штучний інтелект і блокчейн, але він також виявляє вразливості в сучасних криптографічних системах, включно з алгоритмами RSA, які захищають мільйони щоденних транзакцій", — заявили в компанії.

PQC, або постквантова криптографія, належить до методів шифрування, створених для протистояння атакам квантових комп'ютерів. У міру збільшення потужності квантових обчислень, вони можуть бути здатні зламати наявні криптографічні системи, як-от RSA та еліптична криптографія (ECC), які використовуються для захисту конфіденційних даних.

Раніше ми писали, що новий ШІ перевершує суперкомп'ютери і вирішує наукові завдання швидше, ніж будь-коли. Команда вчених протестувала DIMON на більш ніж 1 000 цифрових комп'ютерних моделях серця реальних пацієнтів.