Пользователям популярных смартфонов рекомендуется включить новую настройку против воров

Необходимо перейти в настройки, найти службы Google, раздел "Все службы" и перейти на вкладку защиты от кражи, на которой активировать функцию проверки личности.

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Пользователям ряда популярных мобильных телефонов настоятельно рекомендуется включить новую настройку, которая не позволяет ворам опустошать их банковские счета, пишет thesun.co.uk.

Новая функция проверки личности от Google была запущена на устройствах Pixel с последними обновлениями. Компания анонсировала систему еще в октябре прошлого года, она направлена ​​на дополнительную защиту телефона. Это достигается путем обеспечения недоступности настроек учетной записи.

Чтобы получить доступ к этим настройкам, включая возможность изменить PIN-код или включить защиту от кражи, необходимо будет предоставить биометрическую аутентификацию. Если кто-то украдет телефон, он не сможет изменить настройки без использования отпечатка пальца пользователя или другого метода идентификации.

Чтобы использовать функцию, необходимо перейти в настройки устройства и найти службы Google, раздел "Все службы" и перейти на вкладку защиты от кражи, на которой активировать функцию проверки личности.

Также будет возможность добавлять доверенные местоположения, в которых пользователь не хочет включать биометрическую аутентификацию. Компания заявила, что защита распространяется и на учетную запись Google, что затрудняет изменение пароля с мобильного устройства.

Функция уже внедряется на смартфонах Pixel под управлением ОС Android 15 и будет доступна на устройствах Samsung Galaxy с поддержкой One UI 7 в ближайшие недели. Ожидается, что другие телефоны на Android получат эту функцию безопасности позже в этом году.

Google также рекомендовала использовать функцию блокировки обнаружения кражи, которая применяет ИИ для блокировки экрана при обнаружении насильственного изъятия гаджета. Блокируя экран, эта функция помогает предотвратить опустошение банковских счетов ворами при потере доступа к устройству. Система доступна на всех устройствах под управлением Android 10 и выше.

Чтобы убедиться, что на телефоне установлены последние обновления, нужно перейти в настройки и найти такие теги, как "система" или "о телефоне". Там можно узнать, доступны ли какие-либо обновления для смартфона.

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