Користувачам популярних смартфонів рекомендується ввімкнути нове налаштування проти злодіїв

Необхідно перейти до налаштувань, знайти служби Google, розділ "Усі служби" і перейти на вкладку захисту від крадіжки, на якій активувати функцію перевірки особи.

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Користувачам низки популярних мобільних телефонів настійно рекомендується ввімкнути нове налаштування, яке не дає змоги злодіям спустошувати їхні банківські рахунки, пише thesun.co.uk.

Нова функція перевірки особистості від Google була запущена на пристроях Pixel з останніми оновленнями. Компанія анонсувала систему ще в жовтні минулого року, вона спрямована на додатковий захист телефону. Це досягається шляхом забезпечення недоступності налаштувань облікового запису.

Щоб отримати доступ до цих налаштувань, включно з можливістю змінити PIN-код або увімкнути захист від крадіжки, необхідно буде надати біометричну аутентифікацію. Якщо хтось вкраде телефон, він не зможе змінити налаштування без використання відбитка пальця користувача або іншого методу ідентифікації.

Щоб використати функцію, необхідно перейти в налаштування пристрою і знайти служби Google, розділ "Усі служби" і перейти на вкладку захисту від крадіжки, на якій активувати функцію перевірки особи.

Також буде можливість додавати довірені місця розташування, в яких користувач не хоче вмикати біометричну аутентифікацію. Компанія заявила, що захист поширюється і на обліковий запис Google, що ускладнює зміну пароля з мобільного пристрою.

Функція вже впроваджується на смартфонах Pixel під управлінням ОС Android 15 і буде доступна на пристроях Samsung Galaxy з підтримкою One UI 7 найближчими тижнями. Очікується, що інші телефони на Android отримають цю функцію безпеки пізніше цього року.

Google також рекомендувала використовувати функцію блокування виявлення крадіжки, яка застосовує ШІ для блокування екрана при виявленні насильницького вилучення гаджета. Блокуючи екран, ця функція допомагає запобігти спустошенню банківських рахунків злодіями при втраті доступу до пристрою. Система доступна на всіх пристроях під управлінням Android 10 і вище.

Щоб переконатися, що на телефоні встановлено останні оновлення, потрібно перейти в налаштування і знайти такі теги, як "система" або "про телефон". Там можна дізнатися, чи доступні будь-які оновлення для смартфона.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.