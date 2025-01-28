Канада обошла США, создав первый в мире масштабируемый фотонный квантовый компьютер

Фотонный квантовый компьютер от Xanadu преодолевает ограничения кубитов с помощью световой технологии.

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Канадская компания Xanadu, занимающаяся квантовыми вычислениями, создала первый в мире прототип масштабируемого и сетевого фотонного квантового компьютера — Aurora. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые пытаются разработать фотонные квантовые компьютеры — передовую вычислительную концепцию, которая использует зеркала, расщепители луча и оптические волокна для управления фотонами.

Aurora — это 12-кубитная система, разработанная с использованием четырех независимых модульных серверных стоек, которые в общей сложности включают 35 фотонных чипов и 13-километровое (8-мильное) оптоволокно. Самое лучшее то, что вся эта система работает при комнатной температуре.

Создатели Aurora утверждают, что устройство обладает высокой масштабируемостью и оснащена всем необходимым для выполнения отказоустойчивых квантовых вычислений. В настоящее время оно работает как небольшой центр обработки данных, но, в принципе, его можно "масштабировать до тысяч серверных стоек и миллионов кубитов уже сегодня, реализуя конечную цель большого квантового центра обработки данных", — отмечает команда Xanadu.

В квантовых вычислениях код повторения — это простой подход к работе с ошибками. Он работает путем кодирования одного логического кубита в нескольких физических кубитах, создавая избыточность для легкого обнаружения и исправления ошибок.

Тест успешно подтвердил потенциал Aurora для выполнения сложных и больших вычислений отказоустойчивым способом.

Нет сомнений, что Aurora — это высокомасштабируемый и модульный фотонный компьютер, но его конструкция все еще имеет некоторые проблемы, которые необходимо преодолеть. Например, при масштабировании до размеров крупного центра обработки данных вероятнее всего возникнут высокие показатели потери сигнала, а для бесперебойной работы потребуется большое количество более сложных высокотехнологичных компонентов.

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