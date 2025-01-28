Канада обійшла США, створивши перший у світі масштабований фотонний квантовий комп'ютер

Фотонний квантовий комп'ютер від Xanadu долає обмеження кубітів за допомогою світлової технології.

Related video

Канадська компанія Xanadu, що займається квантовими обчисленнями, створила перший у світі прототип масштабованого і мережевого фотонного квантового комп'ютера — Aurora. Про це пише Interesting Engineering.

Вчені намагаються розробити фотонні квантові комп'ютери — передову обчислювальну концепцію, що використовує дзеркала, розщеплювачі променя та оптичні волокна для управління фотонами.

Aurora — це 12-кубітна система, розроблена з використанням чотирьох незалежних модульних серверних стійок, які загалом містять 35 фотонних чипів і 13-кілометрове (8-мильне) оптоволокно. Найкраще те, що вся ця система працює за кімнатної температури.

Творці Aurora стверджують, що пристрій має високу масштабованість і оснащений усім необхідним для виконання відмовостійких квантових обчислень. Наразі він працює як невеликий центр обробки даних, але, в принципі, його можна "масштабувати до тисяч серверних стійок і мільйонів кубітів уже сьогодні, реалізуючи кінцеву мету великого квантового центру обробки даних", — зазначає команда Xanadu.

У квантових обчисленнях код повторення — це простий підхід до роботи з помилками. Він працює шляхом кодування одного логічного кубіта в декількох фізичних кубітах, створюючи надмірність для легкого виявлення і виправлення помилок.

Тест успішно підтвердив потенціал Aurora для виконання складних і великих обчислень відмовостійким способом.

Немає сумнівів, що Aurora — це високомасштабований і модульний фотонний комп'ютер, але його конструкція все ще має деякі проблеми, які необхідно подолати. Наприклад, під час масштабування до розмірів великого центру обробки даних найімовірніше виникнуть високі показники втрати сигналу, а для безперебійної роботи знадобиться велика кількість складніших високотехнологічних компонентів.

Раніше ми писали, що новий ШІ перевершує суперкомп'ютери і вирішує наукові завдання швидше, ніж будь-коли. Команда вчених протестувала DIMON на більш ніж 1 000 цифрових комп'ютерних моделях серця реальних пацієнтів.