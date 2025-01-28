Многие хотят попробовать: что будет, если вставить USB-накопитель в зарядку для смартфона

Устройства могут подключаться друг к другу, однако совершенно не созданы для этого.

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Для зарядки современных смартфонов используют блоки питания с USB‑разъемом, куда вполне можно вставить стандартный флэш-накопитель. Журналист Ноа Смит для сайта Jason Deegan проверил, что будет, если это сделать.

Подключение USB-накопителя к зарядному устройству не имеет практического смысла, ведь у них совершенно разные задачи. Эти два устройства не созданы друг для друга, однако любопытный ребенок или просто соскучившийся взрослый человек вполне может попробовать вставить "флэшку" в разъем блока питания, подключенного к розетке.

Сначала автор предположил, что эксперимент может повредить USB-накопитель или зарядное устройство, вызвать короткое замыкание или пожар. Поэтому он решил провести опыт в открытом коридоре, где нет никаких легковоспламеняющихся предметов.

Затем он взял ненужное зарядное устройство от Samsung и USB-флешку TDK, заполненную несколькими файлами, включая PDF-файлы и видео MP4. Журналист заранее проверил, что оба прибора работают исправно, затем вставил USB-накопитель в блок питания, а тот, в свою очередь, воткнул вилкой в настенную розетку.

"Подключив все, я приготовился к возможным искрам или перегреву. Но через несколько минут результат был… абсолютно никакой", — поделился исследователь.

USB-накопитель не нагревался, зарядное устройство не показывало никаких признаков поломки, а электрическая система дома осталась полностью исправной. После отключения устройства, владелец проверил USB-накопитель, подключив его к компьютеру. Он оказался рабочим, и все файлы остались целы. Зарядное устройство также работало без проблем при подключении смарт-часов.

С технической стороны объяснить все просто. Когда USB-флешка подключается к зарядному устройству, она получает необходимые 5 вольт для активации. Однако для передачи или обработки данных ей необходимо связаться с хост-устройством — например, с компьютером, смартфоном или планшетом. Типичное зарядное устройство для телефона не может выступать в роли такого исполнителя.

Большинство USB-зарядных устройств построены так, что активны только контакты питания; контакты данных остаются неиспользованными. Без сигнала от совместимого устройства USB-накопитель просто остается в пассивном состоянии, ожидая инструкций, которые так и не поступают.

Итог: подключать одно к другому абсолютно безопасно. Если человек сделает так случайно или намеренно, то не нанесет никакого вреда устройствам и электрической системе дома. В то же время, пользы от этого тоже никакой не будет, разве что флешку будет труднее потерять.

"Итак, если вы когда-нибудь почувствуете искушение вставить USB-флешку в зарядное устройство телефона, можете быть уверены: ничего плохого не произойдет. Но и ничего захватывающего тоже не произойдет. Сохраните зарядное устройство для телефона, а USB-флешку — для компьютера. Дело закрыто", — подытожил журналист.

Сами по себе зарядные устройства могут быть опасны, если работают неправильно. Исследователи из благотворительной организации Electrical Safety First протестировала много поддельных экземпляров и обнаружили, что 98% из них могут ударить током или вызвать пожар.