Багато хто хоче спробувати: що буде, якщо вставити USB-накопичувач у зарядку для смартфона

Пристрої можуть підключатися один до одного, проте абсолютно не створені для цього.

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Для зарядки сучасних смартфонів використовують блоки живлення з USB-роз'ємом, куди цілком можна вставити стандартний флеш-накопичувач. Журналіст Ноа Сміт для сайту Jason Deegan перевірив, що буде, якщо це зробити.

Підключення USB-накопичувача до зарядного пристрою не має практичного сенсу, адже у них абсолютно різні завдання. Ці два пристрої не створені один для одного, проте допитлива дитина або просто доросла людина, яка скучила, цілком може спробувати вставити "флешку" в роз'єм блоку живлення, під'єднаного до розетки.

Спочатку автор припустив, що експеримент може пошкодити USB-накопичувач або зарядний пристрій, спричинити коротке замикання або пожежу. Тому він вирішив провести дослід у відкритому коридорі, де немає жодних легкозаймистих предметів.

Потім він узяв непотрібний зарядний пристрій від Samsung і USB-флешку TDK, заповнену кількома файлами, включно з PDF-файлами і відео MP4. Журналіст заздалегідь перевірив, що обидва прилади працюють справно, потім вставив USB-накопичувач у блок живлення, а той, зі свого боку, встромив вилкою в настінну розетку.

"Підключивши все, я приготувався до можливих іскор або перегріву. Але через кілька хвилин результат був... абсолютно ніякий", — поділився дослідник.

USB-накопичувач не нагрівався, зарядний пристрій не показував жодних ознак поломки, а електрична система будинку залишилася повністю справною. Після вимкнення пристрою, власник перевірив USB-накопичувач, підключивши його до комп'ютера. Він виявився робочим, і всі файли залишилися цілими. Зарядний пристрій також працював без проблем при підключенні смарт-годинника.

З технічного боку пояснити все просто. Коли USB-флешка підключається до зарядного пристрою, вона отримує необхідні 5 вольт для активації. Однак для передачі або обробки даних їй необхідно зв'язатися з хост-пристроєм — наприклад, з комп'ютером, смартфоном або планшетом. Типовий зарядний пристрій для телефона не може виступати в ролі такого виконавця.

Більшість USB-зарядних пристроїв побудовані так, що активними є тільки контакти живлення; контакти даних залишаються невикористаними. Без сигналу від сумісного пристрою USB-накопичувач просто залишається в пасивному стані, чекаючи інструкцій, які так і не надходять.

Підсумок: підключати одне до іншого абсолютно безпечно. Якщо людина зробить так випадково або навмисно, то не завдасть жодної шкоди пристроям та електричній системі будинку. Водночас користі від цього теж ніякої не буде, хіба що флешку буде важче загубити.

"Отже, якщо ви коли-небудь відчуєте спокусу вставити USB-флешку в зарядний пристрій телефону, можете бути впевнені: нічого поганого не станеться. Але й нічого захопливого теж не станеться. Збережіть зарядний пристрій для телефону, а USB-флешку — для комп'ютера. Справу закрито", — підсумував журналіст.

Самі по собі зарядні пристрої можуть бути небезпечними, якщо працюють неправильно. Дослідники з благодійної організації Electrical Safety First протестували багато підроблених екземплярів і виявили, що 98% з них можуть вдарити струмом або спричинити пожежу.