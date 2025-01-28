Топ-5 лучших телефонов Samsung всех времен: какие модели попали в рейтинг (фото)

В список попали такие модели, как Galaxy Fold 2, Galaxy S III, Galaxy Note, Galaxy Note 20 Ultra и Samsung Galaxy S8.

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Издание androidpolice.com составило рейтинг самых популярных смартфонов южнокорейского бренда за все время. В него вошли модели, выпущенные более 10-ти лет назад.

Galaxy S III: бестселлер Samsung

Анонсированный в мае 2012 года, Samsung Galaxy S III является одним из самых продаваемых телефонов компании — более 70 млн единиц. Это было впечатляющим достижением, учитывая, что конкуренция между устройствами Android в то время была огромной.

Смартфон Samsung Galaxy S III Фото: cnet.com

Оглядываясь назад, можно сказать, что Galaxy S III не был идеальным. Это был не самый быстрый телефон Android, и многие его функции можно было бы назвать бесполезными. Тем не менее, он был адекватным ответом на меняющиеся тенденции. Его выделяли производительность камеры и качество экрана, дизайн корпуса.

Galaxy S III укрепил позицию Samsung как ведущего производителя высококлассных телефонов.

Galaxy Note: неожиданная история успеха

Было время, когда 5,3-дюймовый дисплей на телефоне считался гигантским. Samsung Galaxy Note, выпущенный в 2011 году, был на 13 мм шире конкурентов из-за соотношения сторон экрана 16:10. Владельцами данной модели стали 10 млн людей, которым понравился "гигантский" гаджет. Они раскупили тираж за девять месяцев. Компания добилась успеха и стала пионером новой категории продуктов: фаблет (гибрид "телефон" и "планшет").

Смартфон Samsung Galaxy Note Фото: connect.de

Хотя серия Galaxy Note более не выпускается, ее фирменная функция, цифровой стилус S Pen, встроен в лучшие телефоны Samsung и поддерживается рядом планшетов и складных смартфонов до сих пор.

Серия Samsung Galaxy S8: лучший дизайн

Galaxy S8 и S8+ — два самых красивых телефона, которые сделала компания. Внешний вид субъективен, но серия S8 представляет собой вершину дизайна смартфонов Samsung.

Смартфон Samsung Galaxy S8 Plus Фото: computerbild.de

Удивят ли они кого-нибудь сегодня? Нет. Однако в 2017 году Galaxy S8 и S8+ выглядели и ощущались потрясающе.

У Galaxy S8 и S8+ был плохо расположенный сканер отпечатков пальцев, а красноватый оттенок дисплея был распространенной проблемой. Тем не менее, это не помешало Samsung отгрузить более 20 млн единиц через три месяца после запуска.

Galaxy Note 20 Ultra: лучший смартфон компании

Note 20 Ultra не был первым телефоном Samsung под брендом Ultra. Он появился во второй половине 2020 года, через несколько месяцев после Galaxy S20 Ultra. Однако Note 20 Ultra лучше соответствовал этому названию и послужил образцом для последующих телефонов серии.

Смартфоны Galaxy Note 20 Ultra Фото: Samsung

Хотя Samsung Galaxy Note 20 Ultra был дорогим в то время, это был лучший смартфон для поклонников бренда, который включал многие аппаратные и программные возможности S20 Ultra и имел S Pen. У него было столько же оперативной памяти, сколько и у серии S25 сегодня. S Pen соединялся с гаджетом по Bluetooth и мог запускать затвор камеры, в отличие от S Pen, который идет в комплекте S25 Ultra.

В 2021 году Samsung прекратила выпускать бренд Galaxy Note. Galaxy Note 20 Ultra стал последним и лучшим телефоном в линейке.

Galaxy Fold 2: удачный "гибкий" смартфон

Samsung не выпустила первый складной телефон, но сделала многое для популяризации форм-фактора. Запуск Galaxy Fold в 2019 году имел проблемы. Однако Galaxy Fold 2, выпущенный в следующем году, был более совершенным устройством. У него был более прочный и крупный внутренний дисплей, более функциональный экран-вкладыш. Другими словами, он ощущался как настоящий телефон, а не как прототип.

Смартфон Galaxy Fold 2 Фото: Samsung

Если бы Fold 2 провалился, возможно, Z Fold 6 никогда бы не появился. И вот в скором времени появится Fold 7 в совершенно новом форм-факторе.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.