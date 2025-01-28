Топ 5 найкращих телефонів Samsung усіх часів: які моделі потрапили до рейтингу (фото)

До списку потрапили такі моделі, як Galaxy Fold 2, Galaxy S III, Galaxy Note, Galaxy Note 20 Ultra і Samsung Galaxy S8.

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Видання androidpolice.com склало рейтинг найпопулярніших смартфонів південнокорейського бренду за весь час. До нього увійшли моделі, випущені понад 10 років тому.

Galaxy S III: бестселер Samsung

Анонсований у травні 2012 року, Samsung Galaxy S III є одним із найбільш продаваних телефонів компанії — понад 70 млн одиниць. Це було разючим досягненням, враховуючи, що конкуренція між пристроями Android на той час була величезною.

Смартфон Samsung Galaxy S III Фото: cnet.com

Озираючись назад, можна сказати, що Galaxy S III не був ідеальним. Це був не найшвидший телефон Android, і багато його функцій можна було б назвати марними. Проте він був адекватною відповіддю на мінливі тенденції. Його виділяли продуктивність камери і якість екрана, дизайн корпусу.

Galaxy S III зміцнив позицію Samsung як провідного виробника висококласних телефонів.

Galaxy Note: несподівана історія успіху

Був час, коли 5,3-дюймовий дисплей на телефоні вважався гігантським. Samsung Galaxy Note, випущений у 2011 році, був на 13 мм ширшим за конкурентів через співвідношення сторін екрану 16:10. Власниками цієї моделі стали 10 млн людей, яким сподобався "гігантський" гаджет. Вони розкупили тираж за дев'ять місяців. Компанія домоглася успіху і стала піонером нової категорії продуктів: фаблет (гібрид "телефон" і "планшет").

Смартфон Samsung Galaxy Note Фото: connect.de

Хоча серію Galaxy Note більше не випускають, її фірмова функція, цифровий стилус S Pen, вбудований у найкращі телефони Samsung і підтримується низкою планшетів і складних смартфонів досі.

Серія Samsung Galaxy S8: найкращий дизайн

Galaxy S8 і S8+ — два найкрасивіших телефони, які зробила компанія. Зовнішній вигляд суб'єктивний, але серія S8 являє собою вершину дизайну смартфонів Samsung.

Смартфон Samsung Galaxy S8 Plus Фото: computerbild.de

Чи здивують вони кого-небудь сьогодні? Ні. Однак у 2017 році Galaxy S8 і S8+ виглядали і відчувалися разюче..

У Galaxy S8 і S8+ був погано розташований сканер відбитків пальців, а червонуватий відтінок дисплея був поширеною проблемою. Проте це не завадило Samsung відвантажити понад 20 млн одиниць через три місяці після запуску.

Galaxy Note 20 Ultra: найкращий смартфон компанії

Note 20 Ultra не був першим телефоном Samsung під брендом Ultra. Він з'явився в другій половині 2020 року, через кілька місяців після Galaxy S20 Ultra. Однак Note 20 Ultra якнайкраще відповідав цій назві і послужив зразком для наступних телефонів серії.

Смартфони Galaxy Note 20 Ultra Фото: Samsung

Хоча Samsung Galaxy Note 20 Ultra був дорогим на той час, це був найкращий смартфон для шанувальників бренду, який містив багато апаратних і програмних можливостей S20 Ultra і мав S Pen. У нього було стільки ж оперативної пам'яті, скільки й у серії S25 сьогодні. S Pen з'єднувався з гаджетом через Bluetooth і міг запускати затвор камери, на відміну від S Pen, який йде в комплекті S25 Ultra.

У 2021 році Samsung припинила випускати бренд Galaxy Note. Galaxy Note 20 Ultra став останнім і найкращим телефоном у лінійці.

Galaxy Fold 2: вдалий "гнучкий" смартфон

Samsung не випустила перший складаний телефон, але зробила багато для популяризації форм-фактора. Запуск Galaxy Fold у 2019 році мав проблеми. Однак Galaxy Fold 2, випущений наступного року, був більш досконалим пристроєм. У нього був міцніший і більший внутрішній дисплей, більш функціональний екран-вкладиш. Іншими словами, він відчувався як справжній телефон, а не як прототип.

Смартфон Galaxy Fold 2 Фото: Samsung

Якби Fold 2 провалився, можливо, Z Fold 6 ніколи б не з'явився. І ось незабаром з'явиться Fold 7 в абсолютно новому форм-факторі.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.