Какая настройка телефона не позволит ворам опустошить банковские счета

Проверка личности достигается за счет того, что "важнейшие настройки учетной записи и устройства" становятся недоступными.

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Пользователям ряда популярных мобильных телефонов настоятельно рекомендуется включить новую настройку, которая не позволит ворам опустошить их банковские счета. Об этом пишет The Sun.

Новая функция проверки личности от Google уже внедрена на устройствах Pixel этого технологического гиганта, на которых установлены последние обновления.

Компания анонсировала систему еще в октябре прошлого года, ее цель — обеспечить дополнительную защиту вашего телефона, когда вы находитесь вне безопасного места.

Это достигается за счет того, что "важнейшие настройки учетной записи и устройства" становятся недоступными.

Чтобы получить доступ к этим определенным настройкам, включая возможность изменить PIN-код или отключить защиту от кражи, необходимо будет предоставить "явную биометрическую аутентификацию".

Таким образом, если кто-то украдет телефон, он не сможет изменить эти настройки без использования отпечатка пальца или другого метода идентификации.

Чтобы воспользоваться этой функцией, надо перейти в настройки вашего устройства и найти службы Google.

Оказавшись там, найти раздел "Все службы" и перейдите на вкладку защиты от кражи, в которой можно включить функцию проверки личности.

Также будет возможность добавлять доверенные местоположения, в которых не хочется включать биометрическую аутентификацию.

Google заявила, что защита распространяется также на аккаунт Google, что затрудняет возможность постороннего изменить пароль с вашего мобильного устройства.

Ожидается, что и другие телефоны Android получат эту функцию безопасности позднее в этом году.

Google также рекомендует использовать функцию блокировки при обнаружении кражи , которая использует искусственный интеллект для блокировки экрана, если обнаруживает, что устройство было силой отобрано.

Блокируя экран, эта функция помогает предотвратить возможность опустошения банковских счетов в случае потери доступа к устройству.

Эта система доступна на всех устройствах под управлением Android 10 и выше.

Чтобы убедиться, что на телефоне установлены последние обновления, надо перейти в настройки устройства и найти такие теги, как "система" или "о телефоне".

Там можно узнать, доступны ли какие-либо обновления для телефона.

Это произошло в преддверии скорого выхода нового флагманского телефона Samsung — Galaxy S25, который будет иметь новейший пользовательский интерфейс, поддерживающий функцию проверки личности Google.

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