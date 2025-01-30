Новая китайская ИИ-модель модель превосходит DeepSeek и ChatGPT: что известно

Alibaba представила ИИ-модель DeepSeek — как компания конкурирует с OpenAI и DeepSeek.

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Китайская компания Alibaba сделала значительный шаг в секторе искусственного интеллекта (ИИ), представив свою новейшую модель Qwen 2.5 Max. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как заявляют в Alibaba, новая модель ИИ превосходит по производительности известных конкурентов, таких как DeepSeek, GPT-4o OpenAI и Llama Meta.

DeepSeek утверждает, что ее модель V3 конкурирует с возможностями OpenAI GPT-4o, предлагая при этом более экономичный вариант, что находит отклик как у потребителей, так и у предприятий. Подход компании к ценообразованию, в частности ее модель V2, оцениваемая всего в 1 юань (0,14 доллара США) за миллион обработанных токенов, спровоцировал ценовую войну в секторе искусственного интеллекта в Китае. Такая агрессивная ценовая стратегия вынудила такие крупные компании, как Alibaba, Tencent и Baidu, пересмотреть свои стратегии ценообразования и разработки продуктов, чтобы сохранить свои позиции на все более конкурентном рынке.

Продолжающееся снижение цен в отрасли еще больше усложняет конкурентную среду. Облачное подразделение Alibaba, реагируя на снижение цен, вызванное выходом DeepSeek, как сообщается, снизило свои комиссии до 97% для некоторых моделей. Эта серия сокращений свидетельствует о борьбе за долю рынка и острой необходимости инноваций среди гигантов отрасли.

Гонка ИИ значительно эволюционировала с первых дней фундаментальных моделей. OpenAI, выдающаяся фигура в этой области, последовательно раздвигает границы своими разработками, от первых выпусков своих моделей GPT до текущих достижений, наблюдаемых в GPT-4o. Однако появление DeepSeek усилило чувство срочности среди опытных игроков.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал этот сдвиг, назвав прогресс DeepSeek "впечатляющим" и намекнув на планы компании по исследованию еще более продвинутых моделей.

По мере обострения борьбы за превосходство в области технологий искусственного интеллекта реакция лидеров отрасли неоднозначна, но ясна. Технологические компании не просто спешат выпустить новые модели. Но они также стратегически снижают цены, надеясь привлечь большую аудиторию на рынке, который становится все более чувствительным к стоимости. Этот сценарий представляет собой решающий момент для отрасли ИИ, поскольку ей приходится сталкиваться с двойным давлением инноваций и доступности.

Последствия этой продолжающейся ценовой войны в сфере ИИ выходят за рамки чисто финансовых последствий; они влияют на траекторию развития будущих технологий, доступность передовых инструментов ИИ для различных секторов и общее состояние технологической экономики.

Поскольку такие компании, как Alibaba и DeepSeek, продолжают развиваться и адаптироваться, глобальный ландшафт ИИ, скорее всего, останется динамичным, характеризующимся быстрым прогрессом и меняющимися конкурентными стратегиями.

Напомним, 27 января 500 самых богатых людей в мире потеряли 108 миллиардов долларов из-за успеха стартапа DeepSeek.