Нова китайська ШІ-модель модель перевершує DeepSeek і ChatGPT: що відомо

Alibaba презентувала ШІ-модель DeepSeek — як компанія конкурує з OpenAI і DeepSeek.

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Китайська компанія Alibaba зробила значний крок у секторі штучного інтелекту (ШІ), представивши свою новітню модель Qwen 2.5 Max. Про це пише Interesting Engineering.

Як заявляють в Alibaba, нова модель ШІ перевершує за продуктивністю відомих конкурентів, таких як DeepSeek, GPT-4o OpenAI і Llama Meta.

DeepSeek стверджує, що її модель V3 конкурує з можливостями OpenAI GPT-4o, пропонуючи водночас більш економічний варіант, що знаходить відгук як у споживачів, так і у підприємств. Підхід компанії до ціноутворення, зокрема її модель V2, що оцінюється всього в 1 юань (0,14 долара США) за мільйон оброблених токенів, спровокував цінову війну в секторі штучного інтелекту в Китаї. Така агресивна цінова стратегія змусила такі великі компанії, як Alibaba, Tencent і Baidu, переглянути свої стратегії ціноутворення і розроблення продуктів, щоб зберегти свої позиції на дедалі більш конкурентному ринку.

Триваюче зниження цін у галузі ще більше ускладнює конкурентне середовище. Хмарний підрозділ Alibaba, реагуючи на зниження цін, викликане виходом DeepSeek, як повідомляється, знизив свої комісії до 97% для деяких моделей. Ця серія скорочень свідчить про боротьбу за частку ринку і гостру необхідність інновацій серед гігантів галузі.

Гонка ШІ значно еволюціонувала з перших днів фундаментальних моделей. OpenAI, видатна фігура в цій галузі, послідовно розсовує кордони своїми розробками, від перших випусків своїх моделей GPT до поточних досягнень, які спостерігаються в GPT-4o. Однак поява DeepSeek посилила почуття терміновості серед досвідчених гравців.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав це зрушення, назвавши прогрес DeepSeek "вражаючим" і натякнувши на плани компанії з дослідження ще більш просунутих моделей.

У міру загострення боротьби за перевагу в галузі технологій штучного інтелекту реакція лідерів галузі неоднозначна, але зрозуміла. Технологічні компанії не просто поспішають випустити нові моделі. Але вони також стратегічно знижують ціни, сподіваючись залучити більшу аудиторію на ринку, який стає дедалі чутливішим до вартості. Цей сценарій являє собою вирішальний момент для галузі ШІ, оскільки їй доводиться стикатися з подвійним тиском інновацій і доступності.

Наслідки цієї триваючої цінової війни у сфері ШІ виходять за рамки суто фінансових наслідків; вони впливають на траєкторію розвитку майбутніх технологій, доступність передових інструментів ШІ для різних секторів і загальний стан технологічної економіки.

Оскільки такі компанії, як Alibaba і DeepSeek, продовжують розвиватися й адаптуватися, глобальний ландшафт ШІ, найімовірніше, залишиться динамічним, що характеризується швидким прогресом і мінливими конкурентними стратегіями.

Нагадаємо, 27 січня 500 найбагатших людей у світі втратили 108 мільярдів доларів через успіх стартапу DeepSeek.