Enercon создала новую ветряную турбину повышенной мощности: где можно устанавливать

Инженеры предусмотрели новые режимы работы, чтобы снизить нагрузку на ветрогенератор, сохранив высокую производительность.

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Компания Enercon разработала новый вариант ветряной турбины модели E-138 EP3 с увеличенной мощностью, которая должна заменить E-82, снятую с производства. Об этом стало известно сайту EVWind.

Производитель создал несколько вариантов турбины, каждая из которых имеет улучшенную кривую мощности, что позволит достичь значительного повышения производительности. Одна из версий предназначена для мест с сильным ветром, которую предлагаю устанавливать на побережьях.

Это позволит владельцам электростанций повысить годовое производство энергии на 1,5%. Основой для увеличения производительности является успешное испытание прототипа и дальнейшие разработки в рамках программы EP3.

Как пояснил менеджер по продуктам платформы EP3 Саша Экснер, E-138 EP3 для сильного ветра не является абсолютно новой разработкой, потому что конструкция не изменилась, однако использует более прочные литые компоненты, чем обычная версия. Основой остается стандартная турбина E-138 EP3 с диаметром ротора 138 метров, номинальной мощностью 4,26 МВт и разработанной для ветра класса IIA, но диапазон применения расширили, объединив различные подходы.

Инженеры добавили новые режимы работы, которые снижают нагрузку на турбину, не приводя к снижению генерации. Вместе с более прочными компонентами это обеспечивает высокую мощность при сильном ветре.

Несущие компоненты, которые особенно подвержены сильному ветру и поэтому могут изнашиваться со временем, своевременно заменяются сервисным отделом, чтобы обеспечить 25-летний срок службы.

"Благодаря адаптированной стратегии обслуживания мы имеем еще один рычаг, чтобы держать под контролем более высокие усталостные нагрузки", — заявил Саша Экснер.

Новый вариант E-138 EP3 для сильного ветра впервые установят в рамках пилотного проекта в Великобритании в начале 2026 года, после чего запустят в продажу для других проектов в Европе. Дальнейшие мероприятия готовятся для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Фокус писал, как работают ветряные турбины. Эти установки служат надежным источником возобновляемой энергии, который становится все популярнее в Украине и по всему миру.

Недавно создали новый вид ветряной турбины, которая похожа на крылья насекомого стрекозы. Конструкция с двумя лопастями диаметром 16 метров позволяет генерировать энергию при скорости ветра всего 2 м/с.