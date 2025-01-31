Enercon створила нову вітряну турбіну підвищеної потужності: де можна встановлювати

Інженери передбачили нові режими роботи, щоб знизити навантаження на вітрогенератор, зберігши високу продуктивність.

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Компанія Enercon розробила новий варіант вітряної турбіни моделі E-138 EP3 зі збільшеною потужністю, яка має замінити E-82, зняту з виробництва. Про це стало відомо сайту EVWind.

Виробник створив кілька варіантів турбіни, кожна з яких має покращену криву потужності, що дозволить досягти значного підвищення продуктивності. Одна з версій призначена для місць з сильним вітром, яку пропоную встановлювати на узбережжях.

Це дозволить власникам електростанцій підвищити річне виробництво енергії на 1,5%. Основою для збільшення продуктивності є успішне випробування прототипу та подальші розробки у рамках програми EP3.

Як пояснив менеджер із продуктів платформи EP3 Саша Екснер, E-138 EP3 для сильного вітру не є абсолютно новою розробкою, бо конструкція не змінилася, однак використовує міцніші литі компоненти, ніж звичайна версія. Основою залишається стандартна турбіна E-138 EP3 з діаметром ротора 138 метрів, номінальною потужністю 4,26 МВт і розробленою для вітру класу IIA, але діапазон застосування розширили, об'єднавши різні підходи.

Інженери додали нові режими роботи, які знижують навантаження на турбіну, не призводячи до зниження генерації. Разом з міцнішими компонентами це забезпечує високу потужність при сильному вітрі.

Несучі компоненти, які особливо схильні до сильного вітру і тому можуть зношуватися з часом, своєчасно замінюються сервісним відділом, щоб забезпечити 25-річний термін служби.

"Завдяки адаптованій стратегії обслуговування ми маємо ще один важіль, щоб тримати під контролем вищі втомні навантаження", — заявив Саша Екснер.

Новий варіант E-138 EP3 для сильного вітру вперше встановлять в рамках пілотного проєкту у Великобританії на початку 2026 року, після чого запустять у продаж для інших проєктів у Європі. Подальші заходи готуються для Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Раніше Фокус писав, як працюють вітряні турбіни. Ці установки слугують надійним джерелом відновлювальної енергії, яке стає все популярнішим в Україні та по всьому світу.

Нещодавно створили новий вид вітряної турбіни, яка схожа на крила комахи бабки. Конструкція з двома лопатями діаметром 16 метрів дозволяє генерувати енергію за швидкості вітру всього 2 м/с.