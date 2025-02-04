Цены — меньше, моделей — больше: что изменит производство солнечной энергии в 2025 году

Рынок инверторов должен восстановиться после тяжелого 2024 года, что принесет много преимуществ как производителям, так и потребителям, однако некоторые изделия могут запретить.

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Инверторы являются важной частью солнечных электростанций, ведь позволяют преобразовывать постоянный ток, производимый фотоэлектрическими модулями, в переменный, который можно использовать для питания обычных бытовых приборов. Фокус перевёл статью издания PV Magazine о 5 основных мировых тенденциях в отношении инверторов, которые играют значительную роль в 2025 году.

После тяжелого 2024 года, который обозначился большим количеством старых запасов и снижением спроса среди домохозяйств, рынок инверторов должен восстановиться в 2025 году. Ожидается, что глобальные поставки инверторов вырастут на 7% и достигнут 570 гигаватт переменного тока (GWac), с ростом поставок инверторов на европейский рынок, поскольку баланс спроса и предложения медленно восстанавливается, согласно последнему прогнозу для глобального рынка инверторный рынок от S&P Global Commodity Insights, ведущего независимого поставщика информации, данных, анализа, сравнительных цен и решений рабочего процесса для рынков сырья и энергетики. Конкуренция будет оставаться острой, поскольку в отрасль придет все больше игроков, что будет побуждать поставщиков к инновациям и обновлению своего портфолио.

Просмотрите основные прогнозы S&P Global Commodity Insights ниже:

Доход мирового рынка инверторов вырастет на 8% в 2025 году

Ожидается, что после сложного 2024 года мировой рынок инверторов вернется к росту доходов, а общий доход, по оценкам, достигнет чуть менее 20 миллиардов долларов США в 2025 году. Ключевым фактором роста этого дохода станет восстановление европейского жилищного рынка в 2025 году, которое обычно является центром прибыли как для западных, так и для китайских производителей инверторов. Ожидается, что доход в Европе вырастет на 27% в 2025 году благодаря увеличению поставок в жилой сегмент, который снизился из-за высоких запасов и сокращения инсталляций в жилых помещениях в 2024 году. Однако доход от инверторов в Европе в 2025 году будет оставаться ниже по сравнению с 2023 годом, потому что конкуренция на рынке заставляет снижать цены. Прогнозируется, что доход в Соединенных Штатах в 2025 году вырастет на 16%, поскольку рынок жилой недвижимости восстановится после замедления спроса и избытка запасов. Однако это будет компенсировано падением дохода Китая на 13%, поскольку инсталляции трудно развиваться, а высокий уровень конкуренции приведет к снижению цен и доходов в 2025 году.

Ожидается, что в 2025 году рынки слабых электросетей станут растущим источником дохода для производителей инверторов. Мотивированные успехом в Южной Африке в 2023 году и Пакистане в 2024 году, все больше производителей ищут развивающиеся рынки и выпускают конкурентоспособную продукцию для удовлетворения потребностей местного населения. Стоит также ожидать, что в 2025 году рынки будут быстро развиваться в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, поскольку в течение последних нескольких лет производители совершенствовали свою продукцию для рынков со слабыми сетями.

График роста доходов от инверторов по регионам Фото: S&P Global

Новые поставщики усугубляют проблемы с лишними мощностями

Производители поспешили увеличить мощности до 2022 и 2023 годов, поскольку дефицит полупроводников и бурный спрос на солнечную энергию вызвали рост рынка. Новые участники, преимущественно из Китая, пришли на рынок, потому что соблазнились ростом доходов и высокой нормой прибыли, тогда как известные игроки расширили свою производственную базу. Однако к концу 2023 года ограниченное предложение на рынке сменило избыточное, причем несколько планов расширения провалились из-за этого. S&P Global Commodity Insights оценивает, что глобальные производственные мощности инверторов превысили 1 ТВт в начале 2025 года, что значительно опережает прогнозы по спросу на 2025 год в 538 ГВт.

Проблемы избыточных мощностей добавляются новыми участниками, которые выходят из смежных отраслей, таких как производство бытовой техники и портативной электроники. Новые участники и структурный избыток предложения заставят производителей жестко конкурировать по ценам и продолжать обновлять свой портфель инверторов. По данным S&P Global Commodity Insights, согласно прогнозам глобального роста солнечных установок CAGR (2024-27) в течение следующих 3 лет, производители могут ожидать, что тяжелые рыночные условия продолжатся в 2025 году с постепенным снижением цен и давлением на ожидаемую "нормальную" норму прибыли.

График распределения предложения (слева) и спроса (справа) на инверторы Фото: S&P Global

Проблемы кибербезопасности усилят давление на производителей

Объявления и требования к кибербезопасности в разных странах и регионах выросли в 2024 году, и эта тенденция, как ожидается, усилится в 2025 году. В прошлом году Литва приняла законодательство, запрещающее китайским производителям удаленный доступ к инверторам на объектах, мощность которых превышает 100 кВт, тогда как в Германии Федеральная служба защиты информации недавно предупредила, что растет риск получения иностранными государствами контроля над частями электроэнергетической системы страны. Требования растут из-за последствий кибератак — они могут быть мощными, приведет к перебоям в работе потребителей, потере доверия к производителям, штрафных санкций со стороны операторов электросети и даже отключений электроэнергии, если нарушение повлияет на достаточно большое количество пользователей.

Продолжающаяся геополитическая напряженность увеличивает риск того, что тема кибербезопасности обострится в 2025 году. Ожидается, что регуляторы будут тщательно следить за производителями в течение следующих 12 месяцев, поскольку рекордные объемы солнечной энергии продолжают подключаться к электросети, вероятно, на использование определенных иностранных инверторов введут ограничения или даже запрет из-за все большего беспокойства национальной безопасностью. Это может иметь вторичную выгоду, поскольку помогает местным производителям конкурировать на внутреннем рынке, учитывая жесткую глобальную конкуренцию.

Эволюция и цифровизация продуктов

В 2025 году поставки гибридных инверторов достигнет рекордного уровня. Со снижением финансовых стимулов для экспорта солнечной энергии в сеть и увеличением осведомленности о собственном потреблении на ключевых жилых рынках, включая Европу, Калифорнию и Австралию, гибридные инверторы, которые сочетают солнечные модули и системы накопления энергии, становятся стандартом для жилых солнечных установок. Фотоэлектрические системы на многих рынках. В зонах со слабой электросетью возможность подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам и переключение между режимами автономной работы и подключения к сети за считанные секунды позволит гибридным инверторам низкого напряжения увеличить популярность. Кроме того, ожидается, что в 2025 году больше производителей выпустят гибридные инверторы с более высокой мощностью для решения коммерческих и промышленных (C&I) сценариев.

Графики поставки инверторов для домохозяйств в 2024 и 2025 годах Фото: S&P Global

Скорость и простота установки станут ключевой темой для жилых домов в 2025 году, особенно в Европе. Любые попытки сократить время установки уменьшат трудовые и общие расходы и, вероятно, помогут увеличить объемы. Интегрированные решения, которые включают батареи и системы преобразования электроэнергии (PCS) или, как это называют в S&P Global Commodity Insights, "инвертор накопления энергии", объединенные в единое устройство, сокращают время установки до 30 минут и, как ожидается, завоюют долю рынка в 2025 году.

В 2025 году, с введением динамических тарифов на большем количестве рынков и зрелостью бизнес-моделей виртуальных электростанций (VPP), потребители вне счетчиков все больше будут требовать, чтобы их энергетические активы реагировали на тарифы на электроэнергию, чтобы минимизировать счета и участвовать в рынке электроэнергии. торговля и предоставление сетевых услуг для получения дополнительных доходов. Ожидается, что производители инверторов приложат больше усилий в области программного обеспечения, чтобы удовлетворить потребности клиентов и оставаться конкурентоспособными — либо путем расширения собственных предложений программного обеспечения, либо путем партнерства со сторонними поставщиками программного обеспечения. Использование искусственного интеллекта как для содействия пониманию потребителями, так и для работы в качестве агента оптимизации, также станет ключевым отличием для поставщиков инверторов.

Продолжаются инновации для продуктов коммунального уровня

Ожидается, что производители инверторов выпустят новые продукты в 2025 году, чтобы еще больше снизить затраты. Стринг-инверторы с номинальной мощностью более 400 кВт, вероятно, будут представлены на крупных торговых выставках в 2025 году. С большей мощностью эти инверторы будут предлагать более низкую цену за ватт и сэкономят баланс системных затрат на солнечные системы благодаря меньшему количеству кабелей, монтажа, а также расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M) из-за использования меньшего количества инверторов.

Другая технология, на которую стоит обратить внимание в 2025 году — это 2000 вольт (В). Повышение напряжения от 1500 В до 2000 В позволяет создавать длинные строки модулей, что приводит к уменьшению количества строк для солнечных систем, что поможет уменьшить электрический баланс расходов системы на 10%-15%. Переход на 2000 В в 2025 году будет сосредоточен на центральных инверторах, поскольку струнные инверторы требуют дополнительных методов охлаждения и субкомпонентов для перехода к 2000 В.

Ожидается, что доля PCS в системах хранения энергии возрастет в 2025 году, поскольку предложенный им контроль на уровне стойки обеспечит высокую эффективность и жизненный цикл, облегчит обслуживание и увеличит время безотказной работы. Конфигурации блоков переменного тока, которые объединяют батарейные стойки и струнные PCS в одном контейнере, будут продолжать расти популярностью благодаря упрощенному монтажу и функциям экономии земли.

В 2025 году производители PCS будут продолжать сосредотачиваться на возможностях формирования сетей, которые становятся все более ценными для операторов сетей, поскольку возобновляемые источники энергии проникают в сеть. Ожидается, что будут опубликованы дополнительные спецификации, а также нормативные и финансовые инициативы для содействия развитию технологии формирования сетки.

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