Ціни — менші, моделей — більше: що змінить виробництво сонячної енергії у 2025 році

Ринок інверторів має відновитися після важкого 2024 року, що принесе багато переваг як виробникам, так і споживачам, однак деякі вироби можуть заборонити.

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Інвертори є важливою частиною сонячних електростанцій, адже дозволяють перетворювати постійний струм, вироблений фотоелектричними модулями, на змінний, який можна використовувати для живлення звичайних побутових приладів. Фокус переклав статтю видання PV Magazine про 5 основних світових тенденцій щодо інверторів, які відіграють значну роль у 2025 році.

Після важкого 2024 року, який позначився великою кількістю старих запасів і зниженням попиту серед домогосподарств, ринок інверторів має відновитися у 2025 році. Очікується, що глобальні постачання інверторів зростуть на 7% і досягнуть 570 гігаватів змінного струму (GWac), із зростанням постачання інверторів на європейський ринок, оскільки баланс попиту і пропозиції повільно відновлюється, згідно з останнім прогнозом для глобального ринку інверторний ринок від S&P Global Commodity Insights, провідного незалежного постачальника інформації, даних, аналізу, порівняльних цін і рішень робочого процесу для ринків сировини та енергетики. Конкуренція залишатиметься гострою, оскільки в галузь прийде все більше гравців, що спонукатиме постачальників до інновацій та оновлення свого портфоліо.

Перегляньте основні прогнози S&P Global Commodity Insights нижче:

Дохід світового ринку інверторів зросте на 8% у 2025 році

Очікується, що після складного 2024 року світовий ринок інверторів повернеться до зростання доходів, а загальний дохід, за оцінками, досягне трохи менше ніж 20 мільярдів доларів США в 2025 році. Ключовим фактором зростання цього доходу стане відновлення європейського житлового ринку у 2025 році, яке зазвичай є центром прибутку як для західних, так і для китайських виробників інверторів. Очікується, що дохід у Європі зросте на 27% у 2025 році завдяки збільшенню постачання у житловий сегмент, який знизився через високі запаси та скорочення інсталяцій у житлових приміщеннях у 2024 році. Однак дохід від інверторів у Європі у 2025 році залишатиметься нижчим порівняно з 2023 роком, бо конкуренція на ринку змушує знижувати ціни. Прогнозується, що дохід у Сполучених Штатах у 2025 році зросте на 16%, оскільки ринок житлової нерухомості відновиться після уповільнення попиту та надлишку запасів. Однак це буде компенсовано падінням доходу Китаю на 13%, оскільки інсталяції важко розвиватися, а високий рівень конкуренції призведе до зниження цін і доходів у 2025 році.

Очікується, що у 2025 році ринки слабких електромереж стануть джерелом доходу для виробників інверторів, що зростає. Вмотивовані успіхом у Південній Африці у 2023 році та Пакистані у 2024 році, все більше виробників шукають ринки, що розвиваються, і випускають конкурентоспроможну продукцію для задоволення потреб місцевого населення. Варто також очікувати, що у 2025 році ринки будуть швидко розвиватися у таких регіонах, як Африка, Близький Схід і Південно-Східна Азія, оскільки протягом останніх кількох років виробники вдосконалювали свою продукцію для ринків із слабкими мережами.

Графік росту доходів від інверторів за регіонами Фото: S&P Global

Нові постачальники посилюють проблеми із зайвими потужностями

Виробники поквапилися збільшити потужності до 2022 і 2023 років, оскільки дефіцит напівпровідників і бурхливий попит на сонячну енергію викликали зростання ринку. Нові учасники, переважно з Китаю, прийшли на ринок, бо спокусилися ростом доходів та високою нормою прибутку, тоді як відомі гравці розширили свою виробничу базу. Однак до кінця 2023 року обмежену пропозицію на ринку змінила надлишкова, причому кілька планів розширення провалилися через це. S&P Global Commodity Insights оцінює, що глобальні виробничі потужності інверторів перевищили 1 ТВт на початку 2025 року, що значно випереджає прогнози щодо попиту на 2025 рік у 538 ГВт.

Проблеми надлишкових потужностей додаються новими учасниками, які виходять із суміжних галузей, таких як виробництво побутової техніки та портативної електроніки. Нові учасники та структурний надлишок пропозиції змусять виробників жорстко конкурувати за цінами та продовжувати оновлювати свій портфель інверторів. За даними S&P Global Commodity Insights, згідно з прогнозами глобального зростання сонячних установок CAGR (2024-27) протягом наступних 3 років, виробники можуть очікувати, що важкі ринкові умови продовжаться в 2025 році з поступовим зниженням цін і тиском на очікувану "нормальну" норму прибутку.

Графік розподілення пропозиції (ліворуч) та попиту (праворуч) на інвертори Фото: S&P Global

Проблеми кібербезпеки посилять тиск на виробників

Оголошення та вимоги до кібербезпеки в різних країнах і регіонах зросли у 2024 році, і ця тенденція, як очікується, посилиться у 2025 році. Минулого року Литва прийняла законодавство, яке забороняє китайським виробникам віддалений доступ до інверторів на об’єктах, потужність яких перевищує 100 кВт, тоді як у Німеччині Федеральна cлужба захисту інформації нещодавно попередила, що зростає ризик отримання іноземними державами контролю над частинами електроенергетичної системи країни. Вимоги ростуть через наслідки кібератак — вони можуть бути потужними, призведе до перебоїв у роботі споживачів, втрати довіри до виробників, штрафних санкцій з боку операторів електромережі та навіть відключень електроенергії, якщо порушення вплине на досить велику кількість користувачів.

Тривала геополітична напруженість збільшує ризик того, що тема кібербезпеки загостриться 2025 році. Очікується, що регулятори ретельніше слідкуватимуть за виробниками протягом наступних 12 місяців, оскільки рекордні обсяги сонячної енергії продовжують підключатися до електромережі, ймовірно, на використання певних іноземних інверторів введуть обмеження або навіть заборону через все більше занепокоєння національною безпекою. Це може мати вторинну вигоду, оскільки допомагає місцевим виробникам конкурувати на внутрішньому ринку, враховуючи жорстку глобальну конкуренцію.

Еволюція та цифровізація продуктів

У 2025 році постачання гібридних інверторів сягне рекордного рівня. Зі зниженням фінансових стимулів для експорту сонячної енергії в мережу та збільшенням обізнаності про власне споживання на ключових житлових ринках, включаючи Європу, Каліфорнію та Австралію, гібридні інвертори, які поєднують сонячні модулі та системи накопичення енергії, стають стандартом для житлових сонячних установок. Фотоелектричні системи на багатьох ринках. У зонах зі слабким електромережем можливість підключення до свинцево-кислотних акумуляторів і перемикання між режимами автономної роботи та підключення до мережі за лічені секунди дозволить гібридним інверторам низької напруги збільшити популярність. Крім того, очікується, що у 2025 році більше виробників випустять гібридні інвертори з вищою потужністю для вирішення комерційних і промислових (C&I) сценаріїв.

Графіки постачання інверторів для домогосподарств у 2024 та 2025 роках Фото: S&P Global

Швидкість і простота встановлення стануть ключовою темою для житлових будинків у 2025 році, особливо в Європі. Будь-які спроби скоротити час встановлення зменшать трудові та загальні витрати та, ймовірно, допоможуть збільшити обсяги. Інтегровані рішення, які включають батареї та системи перетворення електроенергії (PCS) або, як це називають у S&P Global Commodity Insights, "інвертор накопичення енергії", об’єднані у єдиний пристрій, скорочують час встановлення до 30 хвилин і, як очікується, завоюють частку ринку в 2025 році.

У 2025 році, із запровадженням динамічних тарифів на більшій кількості ринків і зрілістю бізнес-моделей віртуальних електростанцій (VPP), споживачі поза лічильниками все більше вимагатимуть, щоб їхні енергетичні активи реагували на тарифи на електроенергію, щоб мінімізувати рахунки та брати участь у ринку електроенергії. торгівля та надання мережевих послуг для отримання додаткових доходів. Очікується, що виробники інверторів докладуть більше зусиль у сфері програмного забезпечення, щоб задовольнити потреби клієнтів і залишатися конкурентоспроможними — або шляхом розширення власних пропозицій програмного забезпечення, або шляхом партнерства зі сторонніми постачальниками програмного забезпечення. Використання штучного інтелекту як для сприяння розумінню споживачами, так і для роботи в якості агента оптимізації, також стане ключовою відмінністю для постачальників інверторів.

Продовжуються інновації для продуктів комунального рівня

Очікується, що виробники інверторів випустять нові продукти в 2025 році, щоб ще більше знизити витрати. Стрінг-інвертори з номінальною потужністю понад 400 кВт, ймовірно, будуть представлені на великих торгових виставках у 2025 році. З більшою потужністю ці інвертори пропонуватимуть нижчу ціну за ват і заощадять баланс системних витрат на сонячні системи завдяки меншій кількості кабелів, монтажу, а також витрати на експлуатацію та технічне обслуговування (O&M) через використання меншої кількості інверторів.

Інша технологія, на яку варто звернути увагу в 2025 році — це 2000 вольт (В). Підвищення напруги від 1500 В до 2000 В дозволяє створювати довші рядки модулів, що призводить до зменшення кількості рядків для сонячних систем, що допоможе зменшити електричний баланс витрат системи на 10%–15%. Перехід на 2000 В у 2025 році буде зосереджений на центральних інверторах, оскільки струнні інвертори потребують додаткових методів охолодження та субкомпонентів для переходу до 2000 В.

Очікується, що частка PCS у системах зберігання енергії зросте у 2025 році, оскільки запропонований ним контроль на рівні стійки забезпечить вищу ефективність і життєвий цикл, полегшить обслуговування та збільшить час безвідмовної роботи. Конфігурації блоків змінного струму, які об’єднують батарейні стійки та струнні PCS в одному контейнері, продовжуватимуть зростати популярністю завдяки спрощеному монтажу та функціям економії землі.

У 2025 році виробники PCS продовжуватимуть зосереджуватися на можливостях формування мереж, які стають все більш цінними для операторів мереж, оскільки відновлювані джерела енергії проникають у мережу. Очікується, що будуть опубліковані додаткові специфікації, а також нормативні та фінансові ініціативи для сприяння розвитку технології формування сітки.

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