Солнечные панели на железнодорожных путях будут вырабатывать электричество: детали

Инженеры установили восемь солнечных панелей в техническом центре Ашера (Франция). Они будут работать в течение шести месяцев для оценки производительности и надежности.

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NCF, национальная железнодорожная компания Франции, изучает возможность использования фотоэлектрических (PV) солнечных модулей на железнодорожных путях. Об этом пишет Interesting Engineering.

Новейшая контейнерная солнечная установка с накопителем, разработанная AREP, дочерней компанией SNCF, может быть размещена на рельсах и перемещена по мере необходимости.

Проект Solveig запустили 17 января в Ашере, коммуне в департаменте Ивелин на севере центральной Франции. Инженеры установили восемь солнечных панелей в техническом центре. Они будут работать в течение шести месяцев для оценки производительности и надежности. Если испытания пройдут успешно, система может быть развернута в большем масштабе на нерабочих линиях, определенных в рамках проекта по картированию солнечной энергии под руководством AREP.

Ожидается, что эти системы будут обеспечивать локальные потребности в возобновляемой энергии, такие как операции по техническому обслуживанию.

Компания использовала телескопическую руку для установки солнечных панелей. Такая установка закрепляет панели, предотвращая повреждения, связанные с ветром, и обеспечивая при этом оптимальное воздействие солнца.

Прототип Solveig представляет собой ключевой этап в амбициозной задаче SNCF по установке 1000 МВт фотоэлектрической мощности к 2030 году. Это часть более широкой стратегии по удовлетворению потребностей в электроэнергии сети SNCF, где 80% национальных поездов уже работают на электричестве.

Компания теперь будет изучать оптимизацию системы для повышения эффективности и прилагать усилия по сокращению ее затрат. Однако конкретные сроки для этого не были указаны.

В настоящее время решение обслуживает внутреннее использование энергии SNCF и локальное потребление, с исследованиями для более широкого распространения, настроенными на соответствие потребностям рынка. Решение имеет экспортный потенциал по всей Европе и остальному миру благодаря его стандартизированной конструкции на основе контейнеров, которая адаптируется к логистическим ограничениям.

Напомним, швейцарская компания Climacy представила светопроницаемые солнечные панели CLI400M10, которые можно использовать для создания полупрозрачных крыш.