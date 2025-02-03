Сонячні панелі на залізничних коліях вироблятимуть електрику: деталі

Інженери встановили вісім сонячних панелей у технічному центрі Ашера (Франція). Вони працюватимуть протягом шести місяців для оцінки продуктивності та надійності.

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NCF, національна залізнична компанія Франції, вивчає можливість використання фотоелектричних (PV) сонячних модулів на залізничних коліях. Про це пише Interesting Engineering.

Новітня контейнерна сонячна установка з накопичувачем, розроблена AREP, дочірньою компанією SNCF, може бути розміщена на рейках і переміщена в міру необхідності.

Проєкт Solveig запустили 17 січня в Ашері, комуні в департаменті Івелін на півночі центральної Франції. Інженери встановили вісім сонячних панелей у технічному центрі. Вони працюватимуть протягом шести місяців для оцінки продуктивності та надійності. Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути розгорнута в більшому масштабі на неробочих лініях, визначених у рамках проєкту з картування сонячної енергії під керівництвом AREP.

Очікується, що ці системи забезпечуватимуть локальні потреби у відновлюваній енергії, такі як операції з технічного обслуговування.

Компанія використовувала телескопічну руку для встановлення сонячних панелей. Така установка закріплює панелі, запобігаючи пошкодженням, пов'язаним з вітром, і забезпечуючи при цьому оптимальний вплив сонця.

Прототип Solveig є ключовим етапом в амбітному завданні SNCF зі встановлення 1000 МВт фотоелектричної потужності до 2030 року. Це частина ширшої стратегії із задоволення потреб в електроенергії мережі SNCF, де 80% національних поїздів уже працюють на електриці.

Компанія тепер вивчатиме оптимізацію системи для підвищення ефективності та докладатиме зусиль щодо скорочення її витрат. Однак конкретних термінів для цього не було вказано.

Наразі рішення обслуговує внутрішнє використання енергії SNCF і локальне споживання, з дослідженнями для ширшого поширення, налаштованими на відповідність потребам ринку. Рішення має експортний потенціал по всій Європі та решті світу завдяки його стандартизованій конструкції на основі контейнерів, яка адаптується до логістичних обмежень.

Нагадаємо, швейцарська компанія Climacy представила світлопроникні сонячні панелі CLI400M10, які можна використовувати для створення напівпрозорих дахів.