Завораживающее зрелище: эксперты назвали 5 лучших OLED-телевизоров в 2025 году (видео)

Экраны типа OLED демонстрируют самую высокую контрастность, насыщенные и очень реалистичные цвета, хотя цена кусается.

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Экраны типа OLED — лучший выбор для телевизоров сегодня, поскольку обеспечивают лучшее качество изображения. Издание Wired назвало лучшие модели OLED-телевизоров по состоянию на начало 2025 года, потратив множество часов на тестирования.

OLED (сокращение от Organic Light Emitting Diode) использует специальный органический материал, который загорается при подаче электричеств. При этом каждый из миллионов пикселей OLED-панели может включаться и выключаться независимо, обеспечивая идеальный черный цвет и превосходную контрастность по сравнению с традиционными светодиодными дисплеями. Ведущие производители дисплеев, такие как LG и Samsung, добились очень высокой яркости, более насыщенных, естественных красок и высокой частоты обновления.

В первые годы своего существования OLED очень беспокоил покупателей высоким риском выгорания пикселей или появления остаточного изображения по сравнению с традиционными дисплеями с подсветкой. Такие телевизоры действительно могут быстрее деградировать с течением времени, отчасти из-за органических материалов, что может привести к изменениям яркости и цвета. К счастью, выгорание встречается все реже в современных телевизорах OLED по нескольким причинам, включая такие функции, как заставки, обнаружение статического изображения и другим аппаратным методам. Вероятность выгорания все еще есть, но она грозит лишь очень активным пользователям, которые держат статическое изображение на экране в течение нескольких часов за раз. И даже в этом случае хорошие панели могут самовосстанавливаться.

LG C4 — лучший телевизор OLED для большинства

Телевізор LG C4 дуже якісно передає зображення Фото: Скриншот

OLED второго поколения от LG обеспечивает блестящий баланс между производительностью и стоимостью, что делает его лучшим выбором среди моделей OLED. LG C4 может быть не таким ярким, как топовые флагманы в этой области, но его возможностей более чем хватает, чтобы оживить любимый контент Dolby Vision, в то время как его идеально черный фон и яркие, но естественные цвета, завораживают при просмотре любых жанров: от документальных фильмов о природе до ситкомов.

Смарт-система webOS для телевизоров постоянно развивалась, чтобы обеспечить быструю потоковую передачу и интуитивную навигацию с помощью пульта Magic Remote в стиле Wii от LG. LG C4 имеет множество других функций, включая поддержку HDMI 2.1 на всех четырех входах для динамичной игры с частотой до 144 Гц с поддерживаемыми устройствами, такими как консоли, наряду с такими удобствами, как потоковая передача Chromecast и AirPlay и голосовой поиск. Дизайн неброский, но элегантный с низкой подставкой-пьедесталом и сверхтонкими рамками. Стоимость в Украине — от 32 460 грн за модель с диагональю экрана 42 дюйма.

Обзор телевизора OLED LG C4

Panasonic Z95A OLED — лучший телевизор для зрелища и звука

Телевизор Panasonic Z95A хорошо выглядит и звучит Фото: Скриншот

Флагманская панель MLA от LG Display обеспечивает телевизору ослепительную яркость (2012 нит в HDR), которая умело контролируется по всей поверхности, чтобы передавать как теплое сияние солнца так, и прохладу темного переулка. Цветовая гамма Panasonic не имеет себе равных, создавая оттенки настолько же естественные, насколько и завораживающие.

Вдобавок Z95A получил лучшую звуковую систему среди всех протестированных телевизоров, к тому же встроенные динамики достаточно прочные. Он имеет всего два входа HDMI 2.1, поэтому это не лучший вариант для заядлых геймеров, а его операционная система Fire TV ничем не примечательна. Дополнительные возможности, такие как поворотная подставка и поддержка всех основных HDR-разновидностей, компенсируют недостатки.

За столь высокое качество — высокая цена. Модель вышла в 2024 году и в Украине пока не продается, но в США стоит $3200 (около 133,5 тысяч грн).

Обзор телевизора Panasonic Z95A OLED

Samsung S90D QD-OLED — лучший телевизор для игр

Телевизор Samsung S90D QD-OLED идеально подходит для игр Фото: Скриншот

Samsung S90D — достойный конкурент LG C4, ведь предлагая такую ​​же фантастическую производительность вместе со множеством полезных функций. Большинство (но не все) моделей S90D используют квантовые точки, включая 65-дюймовую панель, которую тестировали представители Wired, разработанную для обеспечения улучшенных цветов и яркости в рамках возвращения Samsung к OLED. Такой ход хорошо удался, ведь компания выпустила на рынок телевизор с мощным дисплеем, который использует лучшие черты OLED, такие как идеальные уровни черного и почти бесконечный контраст.

Заимствуя многое из прошлогоднего флагмана S95C, S90D сочетает свое визуальное превосходство с серьезными игровыми возможностями, включая переменную частоту обновления 144 Гц на всех четырех разъемах и встроенные сервисы для облачного гейминга от Xbox, Luna и других компаний. Много дополнительных "умных" функций дает предустановленный и несколько необычный интерфейс Tizen от Samsung, все это в стильном дизайне. Как и все телевизоры Samsung, S90D не поддерживает Dolby Vision, выбирая вместо этого HDR10+, зато имеет хорошо сбалансированные производительности и функциональность, особенно для видеоигр. В Украине можно купить по цене от 32 185 грн (48 дюймов).

Обзор телевизора Samsung S90D QD-OLED

Sony А95L — телевизор с лучшим изображением

Сложно найти телевизор с лучшей картинкой, чем Sony А95L

Модель выпустили в конце 2023 года, и она оказалась настолько хорошей, что Sony до сих пор не анонсировала обновление. Используя сочетание топовой панели Samsung QD-OLED и фирменной технологии обработки изображения, A95L предлагает одно из лучших изображений по наблюдениям Wired. Он сочетает в себе хорошую яркость и контрастность с тщательно подобранными цветами и безупречной детализацией для изображения, которое выглядит очень четким.

Версия интерфейса Google TV от Sony делает настройку, потоковую передачу и навигацию довольно простыми, наряду с множеством интеллектуальных функций, в том числе эксклюзивных от Sony, например, оптимизация игрового процесса для консоли PS5. Один из недостатков — отсутствие игровой поддержки телевизора на всех четырех входах HDMI — как и Panasonic, Sony добавляет только два порта HDMI 2.1, один из которых предназначен для подключения аудиоустройств. Кроме этого единственное, что может разочаровать покупателей — высокая цена. Стоит Sony А95L от 82 130 грн (55 дюймов).

Обзор телевизора Sony А95L

Samsung S95D — лучший антибликовый телевизор OLED

Телевизор Samsung S95D подходит даже для ярко освещенных комнат Фото: Скриншот

Модель отличается от упомянутых выше телевизоров матовым экраном, разработанным для рассеивания и отражения даже прямых солнечных лучей, чтобы не было бликов. Это полезная особенность в хорошо освещенных комнатах, но при этом несколько снижает воспринимаемую глубину и насыщенность уровней черного цвета в некоторых условиях. Samsung делает ставку на матовые экраны для своей линейки 2025 года (которая выйдет позже в этом году), стремясь уменьшить этот недостаток и при этом максимально повысить устойчивость к бликам.

S95D остается телевизором высокого класса, особенно для покупателей, которые знают, для чего его берут. Кроме защиты от бликов, он имеет один из самых лучших OLED-дисплеев на рынке, сочетающий высокую яркость с впечатляющим контрастом, очень насыщенными цветами и яркими деталями в разрешении 4K. Кому-то может не понравиться отсутствие поддержки Dolby Vision, но для тех, у кого очень яркая комната, S95D позволяет пользоваться OLED-экраном, для которых блики всегда были значительной проблемой. Цена в Украине — 55 550 грн (55 дюймов).

Ранее эксперты назвали лучшие недорогие телевизоры в 2025 году. Модели Hisense, LG, Roku, TCL можно купить дешевле $1000, при этом они демонстрируют очень высокое качество изображения.