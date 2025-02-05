Видовище, що зачаровує: експерти назвали 5 найкращих OLED-телевізорів у 2025 році (відео)

Екрани типу OLED демонструють найвищу контрастність, насичені та дуже реалістичні кольори, хоча ціна кусається.

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Екрани типу OLED — найкращий вибір для телевізорів сьогодні, оскільки забезпечують найкращу якість зображення. Видання Wired назвало найкращі моделі OLED-телевізорів станом на початок 2025 року, витративши безліч годин на тестування.

OLED (скорочення від Organic Light Emitting Diode) використовує спеціальний органічний матеріал, який спалахує при подачі електрики. При цьому кожен з мільйонів пікселів OLED-панелі може вмикатися і вимикатися незалежно, забезпечуючи ідеальний чорний колір і чудову контрастність порівняно з традиційними світлодіодними дисплеями. Провідні виробники дисплеїв, такі як LG і Samsung, домоглися дуже високої яскравості, більш насичених, природних фарб і високої частоти оновлення.

У перші роки свого існування OLED дуже турбував покупців високим ризиком вигоряння пікселів або появи залишкового зображення порівняно з традиційними дисплеями з підсвічуванням. Такі телевізори дійсно можуть швидше деградувати з плином часу, частково через органічні матеріали, що може призвести до змін яскравості та кольору. На щастя, вигоряння трапляється дедалі рідше в сучасних телевізорах OLED з кількох причин, включно з такими функціями, як заставки, виявлення статичного зображення та іншими апаратними методами. Імовірність вигоряння все ще є, але вона загрожує лише дуже активним користувачам, які тримають статичне зображення на екрані протягом декількох годин за раз. І навіть у цьому випадку хороші панелі можуть самовідновлюватися.

LG C4 — найкращий телевізор OLED для більшості

Телевізор LG C4 дуже якісно передає зображення Фото: Скриншот

OLED другого покоління від LG забезпечує блискучий баланс між продуктивністю та вартістю, що робить його найкращим вибором серед моделей OLED. LG C4 може бути не таким яскравим, як топові флагмани в цій галузі, але його можливостей більш ніж вистачає, щоб пожвавити улюблений контент Dolby Vision, в той час як його ідеально чорне тло і яскраві, але природні кольори, заворожують під час перегляду будь-яких жанрів: від документальних фільмів про природу до ситкомів.

Смарт-система webOS для телевізорів постійно розвивалася, щоб забезпечити швидку потокову передачу та інтуїтивну навігацію за допомогою пульта Magic Remote в стилі Wii від LG. LG C4 має безліч інших функцій, включно з підтримкою HDMI 2.1 на всіх чотирьох входах для динамічної гри з частотою до 144 Гц з підтримуваними пристроями, як-от консолі, поряд із такими зручностями, як потокове передавання Chromecast та AirPlay і голосовий пошук. Дизайн непомітний, але елегантний з низькою підставкою-п'єдесталом і надтонкими рамками. Вартість в Україні — від 32 460 грн за модель з діагоналлю екрана 42 дюйми.

Огляд телевізора OLED LG C4

Panasonic Z95A OLED — найкращий телевізор для видовища і звуку

Телевізор Panasonic Z95A має гарний вигляд і звучить Фото: Скриншот

Флагманська панель MLA від LG Display забезпечує телевізору сліпучу яскравість (2012 ніт у HDR), що вміло контролюється на всій поверхні, щоб передавати як тепле сяйво сонця так і прохолоду темного провулка. Колірна гама Panasonic не має собі рівних, створюючи відтінки настільки ж природні, наскільки і зачаровують.

До того ж Z95A отримав найкращу звукову систему серед усіх протестованих телевізорів, до того ж вбудовані динаміки досить міцні. Він має лише два входи HDMI 2.1, тому це не найкращий варіант для завзятих геймерів, а його операційна система Fire TV нічим не примітна. Додаткові можливості, такі як поворотна підставка і підтримка всіх основних HDR-різновидів, компенсують недоліки.

За таку високу якість — висока ціна. Модель вийшла 2024 року і в Україні поки що не продається, але в США коштує $3200 (близько 133,5 тисяч грн).

Огляд телевізора Panasonic Z95A OLED

Samsung S90D QD-OLED — найкращий телевізор для ігор

Телевізор Samsung S90D QD-OLED ідеально підходить для ігор Фото: Скриншот

Samsung S90D — гідний конкурент LG C4, адже пропонуючи таку ж фантастичну продуктивність разом із безліччю корисних функцій. Більшість (але не всі) моделей S90D використовують квантові точки, включно з 65-дюймовою панеллю, яку тестували представники Wired, розробленою для забезпечення поліпшених кольорів і яскравості в рамках повернення Samsung до OLED. Такий хід добре вдався, адже компанія випустила на ринок телевізор із потужним дисплеєм, який використовує найкращі риси OLED, такі як ідеальні рівні чорного та майже нескінченний контраст.

Запозичуючи багато чого з минулорічного флагмана S95C, S90D поєднує свою візуальну перевагу із серйозними ігровими можливостями, включно зі змінною частотою оновлення 144 Гц на всіх чотирьох роз'ємах і вбудованими сервісами для хмарного геймінгу від Xbox, Luna та інших компаній. Багато додаткових "розумних" функцій дає попередньо встановлений і дещо незвичний інтерфейс Tizen від Samsung, усе це в стильному дизайні. Як і всі телевізори Samsung, S90D не підтримує Dolby Vision, обираючи натомість HDR10+, натомість має добре збалансовані продуктивності та функціональність, особливо для відеоігор. В Україні можна купити за ціною від 32 185 грн (48 дюймів).

Огляд телевізора Samsung S90D QD-OLED

Sony А95L — телевізор із найкращим зображенням

Складно знайти телевізор із кращою картинкою, ніж Sony А95L

Модель випустили наприкінці 2023 року, і вона виявилася настільки хорошою, що Sony досі не анонсувала оновлення. Використовуючи поєднання топової панелі Samsung QD-OLED і фірмової технології обробки зображення, A95L пропонує одне з найкращих зображень за спостереженнями Wired. Він поєднує в собі хорошу яскравість і контрастність з ретельно підібраними кольорами і бездоганною деталізацією для зображення, яке виглядає дуже чітким.

Версія інтерфейсу Google TV від Sony робить налаштування, потокову передачу і навігацію досить простими, поряд з безліччю інтелектуальних функцій, зокрема ексклюзивних від Sony, наприклад, оптимізація ігрового процесу для консолі PS5. Один із недоліків — відсутність ігрової підтримки телевізора на всіх чотирьох входах HDMI — як і Panasonic, Sony додає тільки два порти HDMI 2.1, один із яких призначений для під'єднання аудіопристроїв. Крім цього єдине, що може розчарувати покупців — висока ціна. Коштує Sony А95L від 82 130 грн (55 дюймів).

Огляд телевізора Sony А95L

Samsung S95D — найкращий антивідблисковий телевізор OLED

Телевізор Samsung S95D підходить навіть для яскраво освітлених кімнат Фото: Скриншот

Модель відрізняється від згаданих вище телевізорів матовим екраном, розробленим для розсіювання і відбиття навіть прямих сонячних променів, щоб не було відблисків. Це корисна особливість у добре освітлених кімнатах, але при цьому дещо знижує сприйману глибину і насиченість рівнів чорного кольору в деяких умовах. Samsung робить ставку на матові екрани для своєї лінійки 2025 року (яка вийде пізніше цього року), прагнучи зменшити цей недолік і при цьому максимально підвищити стійкість до відблисків.

S95D залишається телевізором високого класу, особливо для покупців, які знають, для чого його беруть. Крім захисту від відблисків, він має один із найкращих OLED-дисплеїв на ринку, що поєднує високу яскравість із вражаючим контрастом, дуже насиченими кольорами та яскравими деталями в роздільній здатності 4K. Комусь може не сподобатися відсутність підтримки Dolby Vision, але для тих, у кого дуже яскрава кімната, S95D дає змогу користуватися OLED-екраном, для яких відблиски завжди були значною проблемою. Ціна в Україні — 55 550 грн (55 дюймів).

Раніше експерти назвали найкращі недорогі телевізори у 2025 році. Моделі Hisense, LG, Roku, TCL можна купити дешевше за $1000, при цьому вони демонструють дуже високу якість зображення.