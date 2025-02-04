В США хотят создать устройство на базе ИИ, которое заменит смартфоны: что известно

Вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом Сэм Альтман работает над аппаратным устройством на базе искусственного интеллекта.

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман работает над новаторским аппаратным устройством на базе ИИ, которое потенциально сможет заменить традиционные смартфоны. Об этом пишет Digit.

Ожидается, что устройство будет использовать генеративный ИИ, а затем превзойдет смартфоны.

В отличие от обычных смартфонов, которые полагаются на сенсорные экраны и ручной ввод, предлагаемая новая технология нацелена на приоритет голосовых команд и интуитивно понятных интерфейсов. Это может потенциально сделать взаимодействие человека с устройством более плавным и естественным.

Проект находится в разработке уже больше года и даже получил существенное финансирование и поддержку от крупных инвесторов. Это соответствует миссии компании OpenAI по интеграции ИИ в повседневную жизнь. Благодаря опыту дизайн будет и функциональным, и эстетически продвинутым.

Если верить сообщениям, новый гаджет отойдет от традиционных форм-факторов смартфонов, потенциально полностью устранив необходимость в экранах. Вместо этого он может представить совершенно новый способ взаимодействия с цифровой информацией.

Альтман также намекнул, что проект все еще находится на ранней стадии разработки и может пройти несколько лет, прежде чем будет готов функциональный прототип. Однако в случае успеха сотрудничество с экс-главным дизайнером Apple Джонни Айвом может положить начало новой эре персональных технологий на основе ИИ.

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