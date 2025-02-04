У США хочуть створити пристрій на базі ШІ, який замінить смартфони: що відомо

Разом із колишнім головним дизайнером Apple Джонні Айвом Сем Альтман працює над апаратним пристроєм на базі штучного інтелекту.

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман працює над новаторським апаратним пристроєм на базі ШІ, який потенційно зможе замінити традиційні смартфони. Про це пише Digit.

Очікується, що пристрій використовуватиме генеративний ШІ, а потім перевершить смартфони.

На відміну від звичайних смартфонів, які покладаються на сенсорні екрани і ручне введення, пропонована нова технологія націлена на пріоритет голосових команд та інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів. Це може потенційно зробити взаємодію людини з пристроєм більш плавною і природною.

Проєкт перебуває в розробці вже понад рік і навіть отримав суттєве фінансування та підтримку від великих інвесторів. Це відповідає місії компанії OpenAI щодо інтеграції ШІ в повсякденне життя. Завдяки досвіду дизайн буде і функціональним, і естетично просунутим.

Якщо вірити повідомленням, новий гаджет відійде від традиційних форм-факторів смартфонів, потенційно повністю усунувши необхідність в екранах. Замість цього він може представити абсолютно новий спосіб взаємодії з цифровою інформацією.

Альтман також натякнув, що проєкт все ще перебуває на ранній стадії розроблення і може пройти кілька років, перш ніж буде готовий функціональний прототип. Однак у разі успіху співпраця з екс-головним дизайнером Apple Джонні Айвом може покласти початок новій ері персональних технологій на основі ШІ.

Раніше повідомляли, що штучний інтелект майже всього навчився, а брак даних зіграє злий жарт, кажуть учені. Експерти задаються питанням, як моделі ШІ розвиватимуться в майбутньому, коли вже нізвідки буде брати нові тексти або зображення. Кілька варіантів вони вже придумали.