Ученые нашли необычный способ переработки электронных отходов: что вышло

Процесс предполагает использование роботов и искусственного интеллекта для разборки электроники.

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Ученые из Института Фраунгофера в Германии работают над проектом "Интеллектуальная разборка электроники для восстановления и переработки" (iDEAR). Он призван объединить робототехнику и искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет Interesting Engineering.

Проблема электронных отходов растет в последние годы, поэтому исследователи создали робота, который сможет справиться со всеми типами электронных отходов: от компьютеров и микроволновых печей до бытовой техники.

Все начинается с доставки электронных отходов, за которыми следует сортировка, а затем идентификация и анализ состояния. Затем тип, состояние и любые неисправности продукта оцениваются с помощью оптических сенсорных систем и 3D-камер с алгоритмами на основе ИИ.

На следующем этапе группа ученых создает последовательность разборки, что помогает программному обеспечению определить, следует ли выполнять полную разборку или сосредоточиться только на извлечении определенных ценных компонентов. Затем робот выполняет процесс разборки, совершая такие действия, как подъем, резка, извлечение, локализация, изменение положения, высвобождение, перемещение рычагов, сгибание, разрыв и резка проводов.

Демонстрационный образец продемонстрировал свою успешность в ходе испытаний, в ходе которых потребовалось извлечь материнскую плату из компьютера, что является весьма сложной задачей.

Следующая цель — объединить эти подпроцессы для создания единого демонстратора, который объединит все технологические разработки и сможет выполнять все автоматизированные процессы разборки.

Ученые также утверждают, что со временем систему можно будет модернизировать, чтобы она соответствовала требованиям по переработке любого типа оборудования.

Ранее мы сообщали о том, что ученые создали робота, который может менять цвет, как хамелеон.